Svarer på romanseryktene

Alle «Friends»-fans største drøm er at skuespillerne bak karakterene Rachel og Ross finner sammen i det virkelige liv.

Den siste tiden har romanseryktene mellom de to skuespillerne, David Schwimmer (Ross) og Jennifer Aniston (Rachel), virkelig fått fart på seg.

Nå svarer førstenevnte på ryktene.

Skuffet fans

Romanseryktene spredte seg blant «Friends»-fansen etter at Closer Magazine hadde blitt fortalt at gjenforeningen med alle «Friends»-skuespillerne hadde vekket følelser hos dem igjen.

FRIENDS: Det ble spilt inn hele ti sesonger av den populære TV-serien «Friends». Fra venstre: David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow og Matt LeBlanc. Foto: HO /Reuters

Ifølge ryktene skal Schwimmer og Aniston ha tekstet med hverandre i etterkant av gjenforeningen og reist for å treffe hverandre.

Til fansens store fortvilelse skriver Page Six at en representant for Scwhimmer sier at dating-ryktene ikke er sanne, og han nekter for å ha vært sammen med Aniston.

Var forelsket

Selv om det ikke ble en ekte «Friends»-romanse denne gang, har likevel Aniston og Schwimmer avslørt tidligere at de har hatt en flørt.

Under «Friends: The Reunion» fortalte de at begge hadde følelser for hverandre mens innspillingen av TV-serien pågikk.

– På et punkt var vi enormt forelsket i hverandre, men det var som to skip som passerte hverandre, for en av oss var alltid i et forhold, sa Schwimmer under intervjuet.

Skuespillerne fikk også deres første kyss på sett, men at det ikke ble noe utenfor settet.

– Vi overførte all kjærlighet og beundring vi hadde for hverandre over på Ross og Rachel, sa Aniston i «Friends: The Reunion».

«Hooke»-regel

Skuespiller Matthew Perry, som spiller Chandler, har tidligere fortalt at de hadde flere regler på «Friends»-settet som de måtte holde under innspillingen.

De hadde blant annet en «hooke-regel» om at de ikke kunne date hverandre.

– Det var veldig viktig at vi seks beholdt et vennskap. Dersom vi gikk inn i et intimt forhold med hverandre, eller det oppstod en merkelig stemning mellom oss, kunne det ha rotet til ting, fortalte Perry da.

Disse reglene hadde skuespillerne gjennom hele ti sesonger av «Friends», og målet var å unngå dårlig stemning på sett som kunne ødelegge dynamikken mellom skuespillerne.