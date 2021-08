Farida (15) i Tyrkia: – Jeg trodde ikke jeg skulle overleve flukten fra Afghanistan

Farida Khurami vokste opp på Dokka i Nordre Land, og gikk i fjerde klasse da familien ble revet opp fra lokalmiljøet og sendt til Afghanistan, et land hun aldri tidligere hadde vært i.

Familiens støttegruppe på Dokka har siden kjempet for at Farida skal få komme tilbake, og mener Norge brøt FNs flyktningkonvensjon da familien ble utvist.

Saken har vært oppi norske domstoler seks ganger, og da Farida forklarte seg i andre runde i lagmannsretten på Skype fra Kabul i mai 2020, sa hun at hun bodde «i helvete».

Siden har sikkerhetssituasjonen i Afghanistan stadig forverret seg, og familien la ut på en lang og farefull flukt fra landet i april, og kom seg over grensen til Tyrkia i juni.

– Å være på flukt er veldig vanskelig og grusomt, veldig skummelt og farlig. Hvis man selv ikke opplever det, kan man ikke nesten ikke fatte det, sier Farida.

Glad hun lever

Flukten tok mange uker, og hun sier det er mye hun ikke kan gjøre rede for.

– Jeg falt og slo meg kraftig i hodet, og det blødde mye. Jeg mistet følelsen i føttene, forteller hun.

Underveis fryktet hun at hun ikke kom til å overleve.

– Jeg er veldig glad for at jeg er i livet i dag, og kan sitte her og snakke med dere, sier Farida til TV 2 på Skype fra Tyrkia.

Liv Marie Simensveen i Støttegruppa på Dokka ble varslet om flukten et par dager før.

– Da ble jeg kjemperedd, men jeg tenker at det er jo ikke vi som støttegruppe som bestemmer, men jeg var litt sånn der - jammen skal dere bruke livet som innsats. Jeg var veldig bekymret.

Uten livstegn

Det ble lange uker uten livstegn fra familien, og lettelsen var stor da de endelig var i Tyrkia. I dag er hun glad for at de kom seg ut i 12. time, før USA og andre vestlige land startet tilbaketrekningen og Taliban rykket fram.

Torsdag falt Gazni by i provinsen foreldrene til Farida opprinnelig er fra. Flere hundre tusen mennesker skal være drevet på flukt i Afghanistan, det er kaos og flyktningene møter stengte grenser.

– Det er helt forferdelig å se hvordan det er i Afghanistan nå. Men inni meg så er jeg bare så innmari glad for at vår familie er i Tyrkia. At de selv forsto at det var viktig å legge ut på reise. Jeg er veldig glad for at de ikke er der nå, sier Simensveen.

I sin nye tilværelse har Farida frihet til å gå ut som hun vil, kjøpe seg en is, gå en tur i parken.

– Jeg kan puste inn frisk luft, smiler Farida.

Familien er registrert som asylsøkere og har lovlig opphold i Tyrkia mens de venter på behandling av asylsøknaden.

Familiens advokat Arild Humlen har sørget for at de har juridisk bistand i Tyrkia, og Støttegruppa har klart å finne en leilighet til dem, og sørger for at de har det de trenger.

– Vi er jo kjempeglad for å fortsatt kunne støtte familien med livsopphold, sier Simensveen.

Varmer hjertet

For første gang etter at Farida ble sendt til Afghanistan kan hun sove trygt i sin egen seng, og ikke på en madrass på gulvet.

– Det tok jo noen døgn for denne jenta lærte seg til å sove i en seng, og hun sier «jeg har dyne, og jeg har pute, og jeg ligger så godt». Det er varmer jo våre hjerter bare at vi kan bidra til sånne ting, sier Simensveen.

Samtidig som familien venter på asylbehandling i Tyrkia, håper de på medhold i den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Familien vant først i tre rettsrunder mot Staten, men UNE gjorde et nytt vedtak om utvisning, og da de tapte i Høyesterett i fjor, ble Norge klaget inn for EMD for brudd på FNs flyktningkonvensjon.

– Har du en tro på fortsatt at de skal komme tilbake igjen til Norge?

– Ja, det har jeg, jeg setter fortsatt min lit til at Norge til slutt retter det opp - og kanskje med litt hjelp fra EMD. Det er målet vårt, og håpet vårt, at dette må ende med rettferdighet for Farida og familien, så hun fortsatt kan være ei «Dokka-jente».

Redd for fremtiden

Farida kom til Norge sammen med moren i 2011, og fikk oppholdstillatelse. Da faren kom til Dokka året etter trakk Utlendingsnemnda (UNE) tilbake flyktningstatusen til familien.

Farida og familien ble tvangssendt til Kabul i Afghanistan 12. februar 2015.

De er i sikkerhet i Tyrkia nå, men Farida lever likevel i frykt..

– Jeg vet ikke hva morgendagen bringer meg, og jeg fortsatt kan få lov til å være i landet eller ikke., om jeg blir kastet ut, slik jeg ble i Norge. Ingenting er garantert.

– Jeg håper at livet mitt ikke bare er midlertidig, men fast, at jeg kan gå på skole igjen. Det er mitt største ønske.