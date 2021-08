Drømmen nærmer seg for Dennis: – Tilbud fra alle

Dennis Hauger har hatt en eventyrsesong i Formel 3 og leder sammendraget overlegent med 63 poeng.

– Vi har tilbud fra alle topplagene, bekrefter pappa Tom Erik Hauger til TV 2.

Faren forteller videre at både Dennis og teamet rundt ønsker å få til en ny avtale med Prema.

Mye skal med andre ord til for at han ikke stikker avgårde med seieren i Formel 3-mesterskapet.

Lurt smil: – Kan gå!

– At det blir Formel 2 nå skjønner alle, fortsetter Pappa Hauger.

Dennis selv er mer kryptisk.

– Vi merker at interessen vokser, men jeg kan ikke si for mye ennå. Fortsetter det sånn, så kan det jo gå bra, sier han og smiler lurt.

Aurskogingen har stukket av med tre seiere og vært på pallen under hele 7 av 12 løp så langt dette mesterskapet.

– Vi håper å kunne konkretisere noe i løpet av andre halvdel av september, sier manager Harald Huysman.

– Det har vært en fantastisk og utrolig sesong. Som fortjent. Jeg har sagt i mange år at han har et naturtalent. Det kommer for det fulle i år. Han har imponert utrolig mange i Formel 1- miljløet. Flere Formel 1-journalister snakker om det seg imellom.

– Unikt

Kommentator i Viaplay, Atle Gulbrandsen, kaller Dennis Haugers mesterskap så langt for «unikt».

– Jeg kan ikke huske at noen har vært så overlegne tidligere. Det å dominere på den måten er helt unikt og blir lagt merke til, forteller Gulbrandsen.

Også han håper at Hauger blir i Prema.

– Det er team som passer Dennis veldig, veldig godt. Red Bull skal sikkert ha et ord med i saken, men jeg håper at det kan bli en løsning, sier han.

Saken oppdateres!