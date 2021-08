2021 er det store året for nye bilmerker til Norge. Fellesnevneren er at de kommer fra Kina – og at de satser på elbiler.

I dag gikk offisielt startskuddet for det som skal bli en ny, stor satsning. Under et arrangement i Oslo markerte BYD og importøren RSA ankomsten av de første 100 utgavene av SUV-en BYD Tang til Norge.

Dette er også starten på BYDs inntreden på det europeiske personbilmarkedet. De er allerede store på elektriske nyttekjøretøy og busser, blant annet i Oslo. Nå kommer altså personbilene etter.

Starter på 599.000 kroner

Og ambisjonene for det første året er ikke snaue. Til sammen vil det komme 1.500 eksemplarer av BYD Tang til Norge før slutten av året. Tang har for øvrig startpris på 599.900 kroner, da med en ganske omfattende pakke standardutstyr.

Bilen er utstyrt med BYDs Blade-batteri som har kapasitet på 86,4 kWt. Det lader fra 30-80 prosent på 30 minutter med DC hurtiglading på opptil 110 kW, under optimale forhold. Batteriet omtaltes av BYD selv som en «gamechanger» innen elbil-segmentet.

Her er aller første båtlast med BYD Tang på kaia i Kina, klare for den lange turen til Norge.

655 liters bagasjerom

Bilen har en rekkevidde fra 400-528 kilometer, målt etter WLTP-syklusen kombinert og urban. Her er det den kombinerte (altså 400 kilometer) som er «valutaen» blant bilprodusentene.

Tang gjør for øvrig 0-100 km/t på 4,6 sekunder.

Bilen leveres med syv seter som standard, bagasjerommet er på 655 liter. Infotainmentskjermen er på 12,6 tommer. Ventilerte skinnseter med minnefunksjon og mulighet for trådløs mobillading er også på plass.

Slik ser det ut innvendig, Tang har høyt utstyrsnivå som standard.

43 forhandlere av BYD i Norge

Veletablerte RSA er importør for BYD i Norge, og har sammen med BYD utviklet en komplett strategi for bilsalg, ettermarked og delesalg. RSA og BYD Norge har allerede bygget opp et nettverk med 43 forhandlere som strekker seg over hele landet.

– Vi er ekstremt glade for muligheten til å importere BYD og bidra med elektrifisering her i Norge, sier administrerende direktør i RSA, Frank Dunvold.

– Vår største styrke er et av Nordens mest veletablerte forhandlernettverk, som er klare til å yte god kundeservice og gi kundene den beste merkevareopplevelsen. Vi er glade for å supplere vårt sortiment av bilmerker med en så sterk aktør som BYD, sier Dunvold, i en pressemelding.

Dette kan bli en vanlig syn på norske veier utover høsten. BYD har store ambisjoner når de lanserer Tang her til lands.

Forhåndssolgt 500 biler

BYD Tang er 4,87 meter lang, dermed kvalifiserer den til betegnelsen «stor SUV». Bilen leveres med firehjulstrekk og sju seter. Den kan trekke 1,4 tonn hengervekt og er godkjent for taklast, noe mange nordmenn er opptatt av.

Det har tidligere blitt bekreftet at 500 eksemplarer av bilen er forhåndssolgt. Dermed er importøren allerede en tredjedel på veien mot sitt ambisiøse salgsmål for det første året til BYD Tang i det norske markedet.

