Stans på Sørlandsbanen

Strømproblemer fører til at Sørlandsbanen er stengt mellom Gulskogen og Mjøndalen torsdag ettermiddag.

Bane Nor opplyser at strekningen er sperret inntil videre grunnet revet kontaktledning, og at feilen vil bli rettet fortløpende.

Også Bergensbanen rammes av strømstansen, heter det i trafikkmeldingen.

Det settes opp buss for tog på de berørte strekningene, men det er uvisst når de kommer i gang.

Det vil være en ny oppdatering fredag klokken 4.

Vy opplyser at man må regne med forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer, og at man ikke vet hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.