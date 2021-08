Brunos overraskende tittelrival-svar

– Hvem er deres største tittelrival denne sesongen?

Man hadde kanskje forventet Manchester City, Chelsea eller Liverpool, men fra Bruno Fernandes kommer svaret kontant:

– Leeds.

– Leeds?

– Ja, det er neste kamp, svarer Bruno etter å ha kvelt et lurt smil.

– Vi må slå Leeds for å være nærmere å vinne ligaen. Jeg mener at det vi må lære av forrige sesong, er at hver kamp er viktig, sier Manchester United-stjernen i et intervju med Premier League Productions.

Han ramser opp sure poengtap mot lag som Sheffield United og West Bromwich, samt hjemmekampen de raknet i mot Everton.

– Vi må lære av det og forstå at ethvert lag er vår direkte rival til å bli mestere. For hvis vi slår Leeds denne helgen, er vi ett steg nærmere å bli mestere. Hvis vi slår Southampton i kampen etter, er vi litt nærmere. Vi må ta én kamp av gangen. Nå er vår største utfordrer Leeds, utdyper 26-åringen.

– Hvis vi ikke vinner denne kampen, starter vi ett steg bak alle som vinner den første kampen, tilføyer han.

SKUFFET: – Ikke godt nok, sier Bruno Fernandes' om Portugals tidlige EM-exit. Nå håper han å starte troféfangsten med klubblaget. Foto: Darko Bandic

I vår brøt Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag en barriere da de tok seg til europaligafinalen, men venter stadig på deres første tittel.

Bruno Fernandes, som også er revansjelysten etter et skuffende mesterskap med Portugal, er klar på hva både han og alle andre i klubben har som mål denne sesongen.

– Snakker Ole på trening, på dette stadiet av sesongen, om et tittelrace?

– Jeg tror alle vet i denne klubben at det handler om å vinne alle trofeer vi er med i kampen om. Jeg tror Ole er en del av det. Han er treneren og har vært en del av klubben i mange år, sier United-stjernen, og viser til Solskjærs imponerende merittliste som spiller.

– Hvis det er noen som vet hva vi trenger for å vinne trofeer, er Ole en av dem. Carrick (Michael) er en annen. Vi har to trenere som virkelig vet hva vi trenger for å løfte trofeer. Vi må stole på dem, slår han fast.