Kjøp av sexvideoer på nett: – Kan straffes

Debatten om den sosiale nettplattformen OnlyFans har satt kritikerne og brukerne opp mot hverandre. TV 2 har snakket med flere som har fortalt sin historie, og som deler lettkledde bilder på tjenesten.

Flere brukere på nettstedet deler også pornografisk innhold. De selger såkalt «custom», spesialtilpasset innhold til abonnenter som betaler ekstra for å motta det personlig.

Det kan være ulovlig, ifølge advokat John Christian Elden.

– Tilbyderen kan ikke straffes, men det er et spørsmål om formidleren og kjøperen i visse tilfeller kan straffes, forklarer Elden til TV 2.

KAN VÆRE ULOVLIG: Advokat John Christian Elden sier noen av tjenestene som tilbys på plattformen OnlyFans kan være straffbare å betale for. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Kan straffes med fengsel

Ifølge straffeloven § 316 kan man straffes dersom man skaffer seg selv eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag, eller om man får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Strafferammen for å kjøpe slike tjenester er på inntil ett år i fengsel.

– Det betyr at den som selv deltar i seksuell aktivitet mot betaling eller får minst to andre til å ha det med hverandre, vil kunne straffes uaktet om dette er samleier, eller bare beføling eller mindre alvorlige seksuelle handlinger, sier Elden.

Han forklarer at det over internett ikke gjelder beføling eller sensuell opptreden, men at grensen krysses når det går over til å gjelde seksuell omgang, for eksempel ved masturbasjon eller bruk av gjenstander.

Elden presiserer at det først kan være straffbart når kjøperen bestiller en video med spesifikt innhold som ikke allerede finnes, og på så måte bestiller selve handlingen.

Regnes som porno

Professor i kriminologi ved UiO, May-Len Skilbrei, har blant annet forsket på prostitusjon og menneskehandel. Hun mener tidsaspektet kan gjøre det lovlig.

– Sexkjøpsloven er avgrenset helt klart mot pornografi, så det kommer litt an på. Det er ikke prøvd rettslig hvordan man skal forstå nettinnhold som ikke er live, sier Skilbrei til TV 2.

LOVLIG: Professor i kriminologi, May-Len Skilbrei, tror ikke kjøp av sexvideoer er ulovlig. Foto: Universitetet i Oslo

Hun mener skillet går mellom hva som sendes direkte og hva som spilles inn før det sendes.

– Webkamera der man instruerer direkte kan defineres som prostitusjon. Men når man leverer innhold som ikke går live, kan det regnes som pornografi.

Mangler rettspraksis

Skilbrei understreker at det er vanskelig å si sikkert, fordi det ikke har vært rettslig prøvd.

– Vi har lite rettspraksis rundt det, men vi vet at pornografi ikke skal rammes. Det at bildene og filmene tas før de sendes gjør det til pornografi. Da bli det et materiale, ikke en interaksjon, sier Skilbrei.

– Også selv om en kjøper instruerer om spesifikt innhold som kun han eller hun får tilsendt?

– Jeg antar det. Pornografi er også å kjøpe at noen har sex med seg selv eller andre. Hvis det er film eller bilder vil jeg si det ikke er prostitusjon.

Økning i salg av nakenbilder

Avsnittsleder for politiets nettpatrulje, Anne Katrin Storsveen, sier politiet har registrert at stadig flere tar betalt for bilder med nakent eller pornografisk innhold.

– Vi har registrert en økning i antall barn og voksne som selger egenproduserte seksualiserte bilder og filmer av seg selv på nett, hvor motivet er å tjene penger, forteller Storsveen til TV 2.

ØKNING: Avsnittsleder for politiets nettpatrulje, Anne Katrin Storsveen, sier stadig flere selger seksualiserte bilder på nett. Foto: Thor Erik Nokland

Hun sier de ikke har kjennskap til straffesaker med OnlyFans, og at de heller ikke har mottatt tips om at det har blitt begått straffbare handlinger i tilknytning til nettstedet.

– Forbudt å kjøpe



Avsnittslederen kan ikke gi et sikkert svar på om kjøp av sex-videoer på OnlyFans kan være straffbart, men understreker at kjøp av seksuelle tjenester ellers er forbudt.

– Kjøp av seksuelle tjenester i Norge er forbudt, men prostitusjon som sådan er ikke forbudt. Det er tillatt å selge seksuelle tjenester, men forbudt å kjøpe.

– Hvilke krav må oppfylles for at noe skal kunne defineres som prostitusjon i Norge?

– Med prostitusjon menes salg av seksuelle tjenester mot vederlag, sier Storsveen.