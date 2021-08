Rekordhøye 48,8 grader målt i Italia – kan slå europeisk rekord

Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel om høye temperaturer i flere regioner, mens hetebølgen «Lucifer» ruller inn over Europa.

Onsdag klaret gradestokken til 48,8 grader på øya Sicilia. Det er den høyeste temperaturen som noensinne er målt i Italia – og i hele Europa.

Ifølge The Guardian er den offisielle rekorden i Europa fortsatt på 48 grader, som ble målt i Athen i Hellas i 1977. For at de italienske målingene skal bli anerkjent som ny europeisk varmerekord, må de først bli godkjent av World Meteorological Organisation.

Hetebølgen som preger store deler av Europa, har fått navnet «Lucifer».

SKOGBRANN: Hetebølgen i Italia har også utløst en rekke skogbranner. Her fra Giarratana på Sicilia 11. august. Foto: Antonio Parrinello / Reuters

En ny hetebølge sniker seg i disse dager inn over sørlige deler av Europa. Ikke før i neste uke blir det litt mindre varmt igjen. Legg merke til at den varmeste rødfargen på kartet tilsvarer temperaturer over 40 grader! 🌡️ pic.twitter.com/hUC48IHbNC — Meteorologene (@Meteorologene) August 11, 2021

Ekstremvær

– Det har alltid vært varmt, men aldri 50 grader. Temperaturene dreper oss, sier 80 år gamle Antonio Maesasno til den italienske avisen Corriere della Sera.

Hetebølger fører til helseproblemer, og særlig lider mange eldre i ekstremvarme.

– Hvis det skjer over tid kan det føre til skader på nyrer, hjerte og lunger, sier ekspert på arbeidshelse, Claudia Narocki, til El Pais.

Hetebølgen strekker seg fra Middelhavet til Tunisia og Algerie, men får store konsekvenser for hele regionen.

Kartet over Europa er farget blodrødt, og den røde fargen viser alle land som opplever over 40 grader nå.

Ifølge Storm Geo vil ikke hetebølgen få konsekvenser landene lengst nord.

– Vi kommer ikke til å merke den i Norge. Det er høytrykk der nede som gjør at det blir liggende i ro og da holder også varmen seg der nede, sier vakthavende meteorolog Trine Jonassen.

VIFTE: En kvinne kjøler seg ned foran en vifte som spruter ut vann like ved Colosseum i Roma. Foto: Andrew Medichini / AP

En sommer preget av ekstremvær

«Lucifer» er bare den siste i rekken av ekstremvær vi har sett denne sommeren.

Temperaturrekorder har blitt knust i Canada, de vestlige delene av USA, Finland, Estland, Tyrkia og Russland. Også her hjemme ble det målt rekordhøye 34,3 grader på Banak i Finnmark.

Uforutsette flommer har også skal massive ødeleggelser i Tyskland og deler av Kina. En rekke skogbranner har herjet i Europa, men også i Sibir, i verdens største skog.

Over én million mål med skog og jordbruksland har blitt tatt av skogbrann i løpet av de to siste ukene i Hellas.

EUs organ for overvåking av skogbranner (Effis) sier det er den verste runden med skogbranner siden 2007.

FLOM: Flommen i Tyskland førte til tap av menneskeliv og massive ødeleggelser. Her fra Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Bram Janssen / AP

Vil bli mer ekstremt

Mandag kom FNs klimapanel (IPCC) med en omfattende gjennomgang av status i klimaforskningen. Bildet som tegnes er dystert.

Den globale oppvarmingen blir trolig høyere enn 1,5 grader i samtlige utslippsscenarioer som forskerne har vurdert. Selv om utslippene kuttes drastisk, er det stor risiko for at dette klimamålet ryker.

IPCC er også sikrere i sin sak enn noen gang: Det blir mer ekstremt vær som følge av menneskeskapt global oppvarming.