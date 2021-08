Voksne menn angrep 14-årig syklist med egg

Moren til 14-åringen sier til TV 2 at hun vil anmelde episoden etter at sønnen opplevde å få kastet sykkelen sin utfor en skråning for så å bli kastet kastet egg på.

Den skremmende ugjerningen skal ha blitt utført av voksne menn i to biler.

Det var onsdag kveld ved 21-tiden at 14-åringen, som var på en hytte på Natrudstilen ved Sjusjøen, bestemte seg for å ta en kveldstur på den nye sykkelen sin.

Rystet

Moren forteller at da sønnen tok en pause i bakkene, stoppet det to biler ved ham.

– Folk fra bilene kastet sykkelen ned en skråning, så han måtte skynde seg og få den opp igjen, forteller moren.

– Da han var tilbake på veien kastet de egg på ham! Han er selvsagt lei seg og sjokkert over at noen kan gjøre noe sånt.

Det var avisa GD som først var i kontakt med moren til den 14 år gamle gutten.

– Han og sykkelen var full av egg da han kom hjem fra sykkelturen, sier moren til GD.

Rester av egg: 14-åringen hadde nettopp fått sykkelen til bursdag og var ute på en kveldstur da mennene plutselig dukket opp og begynte å kaste egg. Foto: Privat.

Verken moren eller gutten ønsker å stå fram med navn eller bilde på TV 2 av frykt for at mennene skal komme tilbake og hevne seg.

Støtte fra naboene

Familien har fått en rekke reaksjoner fra hyttenaboene som tar avstand fra det som har skjedd.

– Det er kjempegodt både for oss og for sønnen vår at folk tar avstand fra det, sier moren til TV 2.

Ifølge moren sier politiet at de vil innhente overvåkingsmateriale fra kameraene ved innkjørselen til hyttefeltet og fra Kiwibutikken på Sjusjøen for å se om gjerningsmennene kan ha kjøpt egg der.

– Da kan de som har gjort dette finne ut hvilken hytte vi bor i og finne på noe mer, forklarer hun.

Familien mener bilene må ha kjørt inn mot skianlegget i Natrudstilen ved 21.15-tiden og ut igjen ved 21.30-tiden onsdag kveld. Det skal ha vært to grå personbiler, den ene trolig en Mitsubishi.

Natrudstilen: To grå biler skal ha kjørt inn i hyttefeltet mellom kl 2115 og 2130 onsdag kveld. Foto: Privat.

– Politiet har behandlet saken over all forventning, de har gjort en kjempejobb, sier moren.

Politistasjonssjef Trond Blikstad ved Ringsaker politistasjon sier til TV 2 at de foreløpig ikke har mottatt noen anmeldelse i saken, men bekrefter at forholdet er loggført i politiloggen.

– Dette høres jo ikke bra ut, sier Blikstad.