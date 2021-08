Elbilenes inntog har endret på mye i bilbransjen. Det gjelder ikke minst i det norske bilmarkedet. Vi er en spydspiss på dette området – i år er det ventet at over 60 prosent av alle nybiler her til lands vil være helelektriske.

For norske bilkjøpere har dette også medført store endringer for prisene. I flere tiår har vi hatt blant verdens høyeste bilavgifter og desto høye bilpriser.

Men da elbilene begynte å komme, bestemte politikerne at de hverken skulle ha avgifter eller moms. Det gjør at vi nordmenn i de aller fleste tilfeller får kjøpe elbiler til lavere pris enn alle andre. Og kontrasten til biler med bensin- og dieselmotor blir naturligvis desto stor.

Dette gjør det også hyggelig å se på hva kjøpere i andre land må betale for elbilene. Siste eksempel ut er det nye elbil-flaggskipet fra Mercedes, nemlig EQS.

EQS slår alle andre serieproduserte biler på aerodynamikk, her har Mercedes-designerne virkelig lagt lista høyt (eller kanskje heller lavt).

Fra 935.000 kroner i Norge

Her ble lanseringstidspunkt og priser på de første modellene kunngjort denne uken. I forkant gikk spekulasjonene på at den høyteknologiske og innovative luksussedanen skulle få en startpris i Norge på rundt en million kroner.

Slik sett er offisiell pris en positiv overraskelse, EQS starter nemlig på 935.000 kroner når den kommer til Norge senere i høst. Dette gjelder utgaven som heter EQS 450+. Andre utgave fra starten er EQS 580 4MATIC, den har listepris på 1.162.000 kroner.

Nå er også svenske priser på disse to klare og ikke overraskende må vårt nabofolk ut med adskillig mer penger.

Også innvendig tenker Mercedes nytt, EQS har store skjermer og høy tekno-faktor.

Mye lavere salg i Sverige

I det svenske markedet starter nemlig EQS 450+ på 1.245.000 kroner. Med dagens kurs blir det 1.267.000 norske kroner. Vi nordmenn «sparer» altså 332.000 kroner på denne.

Hva så med den foreløpige toppmodellen? Jo, her må svenskene ut med ikke mindre enn 1.575.000 kroner. Da tipper vi nesten nøyaktig 1,6 millioner norske kroner og får en «besparelse» på nesten 450.000 kroner. Det hører forresten også med til saken at svenske kjøpere kan få trekke av 70.000 kroner i statlig miljøbonus.

Likevel tar vi nok ingen store sjanser når vi spår at EQS-salget i Sverige kommer til å bli betydelig lavere enn i Norge. Her hjemme derimot, er interessen for bilen svært stor.

Tesla Model Y blir også mye dyrere i Sverige

Sedaner blir ikke veldig mye mer sporty enn dette, Mercedes har laget en bil som skal skille seg ut i trafikken.

Unikt i verdensmålestokk

Også på hva vi velger av elbiler, er Norge et annerledesmarked. I fjor ble den elektriske SUV-en Audi e-tron mest solgte bil, uansett drivlinje. Dette er en bil som fort koster minst 750.000-800.000 kroner, med litt utstyr innabords. Ikke i noen andre land i verden er den i nærheten av å ha en slik posisjon.

Det samme gjelder for Porsches elektriske Taycan, som har satt nye salgsrekorder for merket her hjemme. Kostbare elbil som Mercedes EQC og Jaguar I-Pace har også solgt i betydelige antall her hjemme.

Vil ha moms på dyre elbiler

Hvor lenge er Adam i paradiset? Det er ikke godt å vite, men hvis det blir regjeringsskifte etter valget i høst, tyder veldig mye på at vi får den første innfasingen av moms på elbiler.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har alle gått ut med at de vil innføre moms på elbiler til over 600.000 kroner. Det er da snakk om å beholde momsfritak opp til dette beløpet, så full moms på 25 prosent over denne grensen.

I teorien kan dette innføres allerede fra 1. januar 2022. Men om det er politisk vilje til å gjennomføre endringer så fort, er foreløpig uklart.

