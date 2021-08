Sølvvinneren pepret med originale og overraskende spørsmål

Eivind Henriksen svarte først på spørsmål fra de unge på Lambertseter i Oslo før han tok en leksjon sleggekast med dem. Sleggekasteren er på en mini hyllest-tur i Oslo-området.

– Unger er jo dønn ærlig og spør om akkurat hva de lurer på.

– Noe som overrasket?

– Njaa.... det var mange som lurte på hvordan det er å være kjendis. Og jeg føler jo ikke at jeg er noen superkjendis selv om det har blitt mye oppmerksomhet etter sølvet i Tokyo.

– Og nå skal sleggekast bli den nye folkesporten?

– Hmm, det hadde jo vært veldig moro. Jeg håper jo mange fikk med seg det som skjedde i Japan. Og jeg håper jo at det kan inspirere unge til å begynne med sleggekast.

– Hva må til nå etter ditt sølv for å styrke rekrutteringen i sleggekast?

– Lederne i friidrettsklubbene må ta med dette i øvelsesprogrammet. Også må de fysiske forholdene for kast legges til rette.

– Hva betyr sølvet for deg selv økonomisk og som inspirasjon?

– Det åpner seg litt andre muligheter økonomisk. Jeg har tro på flere sponsorer som betyr at jeg øke budsjettet for sportslig satsing. Det kan jo gi mulighet for mindre jobb og mer trening og hvile. Men jeg har ikke bestemt for hva jeg vil, jeg trives også godt med å jobbe. Det jeg har bestemt meg for er å satse mot neste OL, sier Eivind Henriksen.