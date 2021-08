Ber Yara trekke seg ut fra Hviterussland

Den hviterussiske opposisjonslederen sier et videre samarbeid med det hviterussiske regimet bidrar til menneskerettighetsbrudd

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er i Norge, blant annet for møter sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Nå ber hun Yara trekke seg fra Hviterussland, for å unngå å bidra til brudd på menneskerettighetene.

– De moralske forpliktelsene som følger med et så stort selskap som bryr seg om menneskerettigheter og verdighet bør stoppe et samarbeid med regimet midlertidig, inntil det skjer endringer, sier Tikhanovskaja til TV 2 torsdag.

KRITISK: Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Oslo torsdag. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Ved å samarbeide med regimet nå støtter Yara vold, tortur og kriminalitet, fortsetter Tikhanovskaja.

Yara er blitt forelagt kommentarene, og sier de vil komme med en uttalelse fredag etter å ha hatt samtaler med Tikhanovskaja.

Hun holder kontakten med det hviterussiske folket gjennom internett, mens hun lever i eksil i Litauen. Det har hun gjort siden hun beskyldte regimet i Minsk for å ha forfalsket resultatet av presidentvalget i fjor.

– Tenker ikke konstruktivt

Hun er ikke nådig i kritikken av Hviterusslands nåværende president, Aleksandr Lukasjenko, og undervurderer ikke hvor farlig han kan være for Europa.

– Han tenker ikke konstruktivt. Han gjør alt mulig for å beholde makten og gjør motbydelige ting mot andre land, vel vitende om at han har krysset en grense.

Tikhanovskaja vedkjenner at hun og flere motstandere føler seg utrygge og sårbare, men at hun holder fokuset på saken.

Møtte utenriksministeren

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte torsdag Tikhanovskaja for å ha politiske samtaler.

– Jeg er takknemlig for posisjonen Norge har tatt omkring situasjonen i Hviterussland, uttalte Svetlana Tikhanovskaja på torsdagens pressekonferanse med Norges utenriksminister.

BER YARA FLAGGE UT: Hviteursslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja ber Yara innstille alle forretninger de har med regimet i Minsk. Foto: Simen Askjer / TV 2

På spørsmål om sanksjonene som har blitt påført Hviterussland den siste tiden er effektive, uttalte Tikhanovskaja at mer kan bli gjort.

Ikke et ja- eller nei-svar

– Men vi er takknemlige for den støtten vi har fått av landene som har sluttet seg til sanksjonene. Sanksjonene får den sittende regjering til å tenke seg om de vil være på den synkende båten, eller om de vil gå i retning av et fritt Hviterussland, sa Tikhanovskaja.

Søreide mener at spørsmålet om hvorvidt effektive sanksjonene er, ikke har et ja- eller nei-svar.

– Sanksjonene har en effekt og gjør det vanskeligere å gi eliten fordeler, noe som kan åpne et skille som så kan føre til samtaler med opposisjonen, sa hun.

Bekymret

Samtidig er Søreide bekymret for utviklingen i landet, og at volden og antallet politiske fanger øker.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er bekymret for situasjonen i Hviterussland. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi har tre krav som det hviterussiske regimet må oppfylle: At det blir slutt på volden i landet, at politiske fanger slippes og at president Lukasjenko går i dialog med opposisjonen, sa Søreide til VG før pressekonferansen.

I fjor beskyldte Tikhanovskaja regimet i Minsk for å ha forfalsket resultatet av presidentvalget.

Etter valget oppsto det masseprotester i gatene, og regimet til Aleksandr Lukasjenko svarte med å sende flere tusen politi- og sikkerhetsstyrker ut i gatene, der de hamret løs på demonstrantene. Over 35.000 ble arrestert.