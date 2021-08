Brann med giftig røyk i bedrift i Rogaland

Politiet melder at de har kontroll på brannen rundt en plastbedrift i Rogaland. Alle arbeidere er evakuert.

Litt over klokken 13 brøt det ut brann hos Bokn Plast i Bokn i Rogaland torsdag.

– Det er åpne flammer og mye røyk. Arbeidere evakueres, da det er giftig røyk som foreløpig blåser ut over sjø, opplyste politiet kort tid etter meldingen om brann.

– Det var 10-15 ansatte tilstede da brannen brøt ut. Alle er evakuert. Tre arbeidere har fått i seg røyk og blir nå tilsett av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Steinar Knudsen til TV 2.

De tre som har fått i seg røyk, som inneholder fiber, fraktes med ambulanser til Haugesund.

Politiet opplyser at det lagres en del kjemikaler og annet i bygg som medfører fare for giftig røyk, nedfall og eksplosjon.

– Det oppbevares en del polyester, bensin- og gasskanner der, som vi frykter kan kan eksplodere. Vi har derfor satt en sikkerhetsradius til 100 meter. Publikum bes om å ikke oppsøke området, sier Knudsen.

Politiet oppfordrer beboere i området om å lukke alle vinduer og ventiler for å begrense en eventuell røykpåvirkning.

Klokken 13.43 melder politiet at flammene er slukket, men at det fortsatt er en del røyk i området.

– Foreløpig er vinden gunstig, så den ikke blåser i retning bebyggelse, sier operasjonslederen.

Klokken 14.09 opplyser politiet at brannen er under kontroll og at det drives etterslukking på stedet. Ingen flere personer er meldt påvirket av røyken.