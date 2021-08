Ap-veteran melder seg ut av partiet: – Det skjer jo ingenting

ALTA (TV 2): Flere partiveteraner vender partiene sine ryggen. Nå stiller de til valg for det nye partiet som kjemper knallhardt for nytt sykehus i Alta.

Protestpartiet Pasientfokus vokser på målingene i Finnmark. De kjemper for akuttsykehus i Alta, og stjeler tusenvis av velgere fra de etablerte partiene.

Også flere markante politikere i Finnmark har meldt overgang til protestpartiet.

Blant dem er Venstre-topp Leif Gøran Wasskog, som nylig har gått av som nestleder for Troms og Finnmark.

Det samme gjelder Ap-veteran Bjørn Einar Lyng, som har sittet i kommunestyret i Alta for Arbeiderpartiet i 36 år.

– Det er ikke bare Ap, men alle partiene, som bare prater og lover før hvert valg. Så skjer det jo ingenting, sier Lyng i et intervju med TV 2.

Skuffet over brutte løfter

Alta har lenge kjempet for egen akutt- og fødeklinikk. Mange partier har lovet å utrede saken, lite har skjedd. Statsminister Erna Solberg (H) har sagt endelig nei.

– Dette handler om nærheten til å få hjelp. Sykehuset ble bygget på 50-tallet og fjellovergangene er ofte stengt. Det folk bryr seg om her er å komme raskt til sykehus, sier Lyng.

Finnmark har allerede to sykehus med akuttkirurgi – et i Hammerfest og et i Kirkenes.

Men det er helt ulogisk at ikke også Alta, Finnmarks klart største by, skal ha et fullverdig sykehus, mener mangeårig Venstre-topp Leif Gøran Wasskog.

– Tanken var at vi skulle gi befolkningen i Alta et alternativ. Hvis sykehussaken er så viktig som vi tror, så ber vi om tillit, sier Wasskog.

UTMELDT: Tidligere Venstre-topp Leif Gøran Wasskog. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Det er mange brutte løfter, blant annet fra Venstre, som fikk ham til å melde seg ut etter 15 år, sier han.

I 2017 stod blant annet Venstre-leder Trine Skei Grande på torgplassen i Alta og lovet akutt- og fødeklinikk til Alta. Men så snudde de.

I fjor la Frp fram forslag for å få sykehus til Alta. Bare Frp og Sp stemte for. Venstre stemte det ned.

– Det har akkumulert seg et slags sinne og en aggresjon for at en ikke blir hørt, sier Wasskog.

Pasientfokus I årevis har en bitter strid om bygging av et nytt sykehus i Alta preget politikken i Finnmark. Noen mener det ikke er behov for et tredje sykehus i regionen, i tillegg til Universitetssykehuset i Tromsø – mens andre mener det er uforsvarlig at Finnmarks største by ikke har et eget sykehus. Med 20.899 innbyggere i første kvartal 2021 har Alta i underkant av dobbelt så mange innbyggere som hver av de to sykehusbyene i øst og vest. Det er 140 kilometer mellom Alta og Hammerfest, og 272 kilometer mellom Kautokeino og Hammerfest. Pasientfokus' største kampsak er en fullverdig fødeavdeling i Alta for fødende i Alta, Kautokeino, Loppa og omegn. De mener at Alta også må ha en fullverdig geriatrisk avdeling og et bedre akuttilbud for innbyggerne. Partiet ble opprettet våren 2021 og har vært Altas største parti på flere målinger. Det er Irene Ojala som står på toppen av lista. Tidligere ordfører i nabotettstedet Kautokeino står på andreplass, mens tidligere Venstre-topp, Leif Gøran Wasskog har tredjeplassen.

– Jeg var naiv

Klemet Erland Hætta, tidligere ordfører i Kautokeino, er en annen politiker som har meldt overgang. Han kom fra Samefolkets Parti.

Også SV-veteran Ole Simonsen tror han i år vil stemme Pasientfokus.

Pasientfokus trenger mellom 5000 og 6000 stemmer for å kapre et direktemandat på Stortinget, ifølge TV 2s valgeksperter.

På den siste TV 2-målingen mangler de rundt 2700 stemmer for å lykkes.

Dersom det skjer, er det partiets listetopp og grunnlegger Irene Ojala som får plassen på Stortinget.

Engasjementet startet for alvor i 2017. Hun ville overbevise sentrale politikere om at også Finnmarks største by må ha et fullverdig sykehus.

GRUNN TIL Å SMILE: Partistifter Irene Ojala. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

– Jeg var naiv. Jeg trodde at hvis politikerne fikk kunnskap om hva som skjedde i Finnmark, så ville de skjønne det og gjøre noe med det, sier hun.

Nå har hun endret strategi. Ved dette valget utfordrer Ojala politikerne på hjemmebane.

– Vi er nødt til å sette oss ned og si: «Hvordan ønsker man at Finnmark skal være i fremtiden? Skal vi ha bosetning her?»

På sitt eget retoriske spørsmål, svarer hun:

– Da må man begynne med det elementære: Man må sikre at folk har sykehustjenester. At de får føde hjemme der man bor – og så kan man begynne å bygge en livskraftig region, for da har man det grunnleggende på plass.

Betent konflikt

Jonas Stein er førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Han mener den raske veksten til Pasientfokus stammer fra et mangeårig og betent politisk forhold mellom Alta og resten av Finnmark.

– Jeg tror ikke at de kommer til å få mange stemmer utenfor byen, sier han.

BETENT: Valgforsker ved UiT, Jonas Stein, sier sykehusstriden er svært betent politisk. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Historisk sett har få slike lokallister klart å få plass på Stortinget.

Men de få eksemplene som finnes, er fra Nord-Norge.

– Grunnen til at det er mulig å klare det i Finnmark, er fordi du relativt sett trenger færre stemmer enn du for eksempel trenger i Vestfold, sier Stein.