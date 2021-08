WHO: Pandemien kan ha startet på et laboratorium i Wuhan

Til tross for WHO mente det var ekstremt usannsynlig at koronaviruset stammet fra en lekkasje fra et laboratorium i Wuhan, sier nå leder for WHOs ekspertgruppe, som besøkte Wuhan i februar, at pandemien potensielt kan ha startet med en laboratorieansatt som var i kontakt med flaggermus.

Lederen for ekspertgruppen, Peter Embarek, understreker overfor dansk TV2 at han ikke har sett noe som beviser denne teorien. Men han mener den er relativt sannsynlig og bør undersøkes nærmere.

– En medarbeider som ble smittet ute i felten ved å ta prøver, er en av de sannsynlige hypotesene, sier Embarek.

Han ledet WHOs ekspertgruppe som besøkte den kinesiske byen Wuhan i februar i år.

Leder for WHOs ekspertgruppe, Peter Embarek. Foto: AFP

Etter besøket Wuhan i februar i år uttalte WHO at det var «ekstremt usannsynlig» at koronaviruset stammet fra et av laboratoriene i Wuhan.

Men nå sier Embarek at han egentlig ønsket formuleringen «usannsynlig» – og at «ekstremt» ble tilføyet som et kompromiss etter kinesisk press.

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at pandemien kan ha begynt med en feil begått på et av laboratoriene i Wuhan.

Ved flere anledninger har forskere og eksperter uttalt at den opprinnelige verten til koronaviruset mest sannsynlig var en flaggermus. Mer konkret en kinesisk hesteskoflaggermus.

Men hesteskoflaggermus lever ikke fritt i naturen i Wuhan-området. De eneste man vet har vært nær denne flaggermusarten er ansette ved laboratoriene i Wuhan.