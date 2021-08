Reagerer på pikante prislister og porno-reklame

Per i dag finnes det ikke regler for markedsføring av den kontroversielle plattformen OnlyFans. Samtidig vokser bekymringen blant norske foreldre.

TV 2 har de siste dagene satt fokus på den kontroversielle plattformen OnlyFans. Plattformen brukes i hovedsak til å publisere lettkledde bilder og nakenbilder, samt pornografisk innhold.

For at folk skal få tilgang til innholdet, må man imidlertid betale en sum penger i måneden. Vanlig pris er mellom 20-30 dollar.

Jo flere abonnenter, desto mer penger tikker inn på konto.

Jaget om penger fører derfor til at mange velger å benytte seg av andre sosiale medier-kanaler for å markedsføre sin egen OnlyFans-profil.

Prislister

TV 2 har sett flere eksempler på hvordan det reklameres for nakenbilder og pornografisk innhold. Norske influensere deler også prislister på hva deres tjenester koster.

REKLAME: Dette er et av flere eksempler på markedsføring av OnlyFans. Foto: Skjermdump, Instagram

Det får mange til å reagere. Deriblant programleder og influencer Mads Hansen.

– Jussen i dette aner jeg ikke noe om. Men når det er såpass strengt å markedsføre mot barn og mindreårige, er det rart at det er lov å markedsføre dette, sier Hansen til TV 2.

Han understreker at ingen kan nekte noen å tjene penger på dette, men at en konsekvens av jobben de har valgt er at de ikke bør markedsføre den mot barn.

– Nakenhet som virkemiddel

For per nå finnes det ikke et regelverk som omfatter markedsføring av OnlyFans-profiler i sosiale medier.

Det opplyser sekretariatsleder Håvard Kvernaas Bakken i Fagutvalget for influensermarkedsføring (FIM) til TV 2.

– Markedsføringsloven dreier seg om at man promoterer og reklamerer for varer og tjenester ved å bruke nakenhet som et virkemiddel for å fremme en vare eller tjeneste, sier Kvernaas Bakken.

På OnlyFans er det imidlertid egne aktører som legger ut seksualisert innhold selv.

Engstelige foreldre

Kvernaas Bakken forteller at de i løpet av sommeren har mottatt flere bekymringsmeldinger fra norske foreldre.

– Engstelige foreldre uttrykker bekymring for at egne barn skal bli påvirket av dette, sier han.

Sekretariatslederen sier det er uheldig at innholdet ofte viser pornografisk innhold av en eller annen art.

Selv om norske influensere kun utgjør en liten andel av de som bruker OnlyFans, mener Mads Hansen at disse har et særlig ansvar.

REAGERER: Mads Hansen reagerer på at det er lov å reklamere åpenlyst for OnlyFans i sosiale medier. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Man kan ikke fordømme hvert individ som velger å selge slike ting, men er man en influenser mener jeg man kan kritisere. Da har man mange unge følgere som kan bli fristet ved å se hvor «lett» det kan være å tjene penger på denne måten, sier programlederen.

Det er noe tidligere «Ex on the beach»-deltager Johanne Nordeng har innsett. I et innlegg på Instagram publisert torsdag denne uken tar hun selvkritikk.

– Jeg tar selvkritikk på min promotering av OnlyFans. Jeg trenger faktisk ikke være så drøy på Instagram, og det skal jeg ta til meg, skriver hun i innlegget.

TAR SELVKRITIKK: Tidligere reality-deltaker Johanne Nordeng vil ikke slutte med OnlyFans, men sier hun tar til seg kritikken om promotering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Den tidligere realitydeltakeren understreker at hun ikke kommer til å slutte med OnlyFans, men at hun vil slutte å promotere innholdet på sin åpne Instagram-profil.

18-årsgrense

En som imidlertid mener det burde være lov å reklamere er 22 år gamle Nicoline Devik.

– Jeg reklamerer ikke noe særlig for min OnlyFans utenom å ha en link på min Instagram, sier Devik til TV 2.

Der har hun 60.000 følgere.

– Tenker du på at du potensielt kan nå ut til barn med dette innholdet?

– Dessverre så kan barn bli eksponert for innhold som de ikke burde bli eksponert for. Det er derfor jeg har en separat Onlyfans for mine bikinibilder og undertøysbilder nettopp for å holde det unna barn og unge. Dette er det 18-års aldersgrense for.

MÅ FÅ LOV: Nicoline Devik mener hun burde få lov til å reklamere for Onlyfans-jobben som alle andre jobber. Foto: Privat

– Ganske grov

Devik syntes måten enkelte har reklamert for Onlyfansen sin på er ganske grov.

– Men jeg syntes at vi, som alle andre bransjer, skal ha rett til å reklamere for jobben vår via sosiale medier siden det er den beste og mest moderne måten å markedsføre på. Med det sagt, så syntes jeg absolutt det er måter å reklamere på som man burde holde seg langt unna, sier Devik.

Kvernaas Bakken i FIM opplyser til TV 2 at de kommer til å ta opp problemstillingen og plattformen i deres neste utvalgsmøte i høst.

HINTER: Denne norske influenseren hinter om at det finnes mer materiale for de som er villig til å betale litt ekstra. Foto: Skjermdump, Instagram

– FIM sitt ansvar er å ansvarliggjøre influensere, og at de skal være sitt ansvar bevisst på hva de skal legge ut.

Sekretariatslederen sier videre at deres mål er å redusere kroppspress blant unge.

– Man kan diskutere om vi i styret skal endre noen retningslinjer slik at denne type promotering kan falle inn under andre retningslinjer, sier Kvernaas Bakken.

– Vil ikke gjøre mye

TV 2 har også vært i kontakt med Forbrukertilsynet, som til daglig jobber med å overvåke markedsføring i sosiale medier.

Pressekontakt Magnus Holm sier at de absolutt er klar over problemstillingen.

– Vi har fortsatt problemstillingen på blokka for videre utredning hos oss, og det er derfor for tidlig å kommentere saken videre nå, sier Holm.

Nicoline Devik mener hver enkelt er ansvarlig for hva de poster på sosiale medier.

ANSVAR: Influenser og modell Nicoline Devik mener at det er hver enkelt er ansvarlig for hva de poster på sosiale medier. Foto: Privat

– Å fikse noe overordnet vil ikke gjøre mye med problemet, i og med at mange av de som driver med OnlyFans ikke engang bor i Norge lenger. Det vil ikke endre problemet med mindre Instagram endrer hva som er lov og ikke, sier Devik.

22-åringen mener fokuset heller burde ligge på opplæring knyttet mot barn og unge.

– I mine øyne er vi heller nødt til å innføre mer læring til barn og unge slik at de får bedre forståelse av hvordan markedsføring og påvirkning påvirker, sier Devik.