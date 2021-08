Endelig er Zucca tilbake

Norge møter Korea, Slovenia og Danmark i gruppespillet der vinneren kvalifiserer seg for OL i Beijing i 2022. Norges kamper sendes på TV 2 Zebra og TV 2 Play, mens de øvrige kampene sendes på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play. Kampene spilles i slutten av august.



TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen gleder seg til hockeyfesten i Oslo.



– Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby en spennende OL-kvalifisering på TV 2 fra splitter nye Jordal Amfi i Oslo. Og med Mats Zuccarello, som ikke har spilt kamper for Norge siden 2018, så blir jo dette en sjelden og ekstra interessant begivenhet. Med Zucca, Patrick Thoresen og alle de andre norske iskrigerne på plass, håper vi på en herlig hockeyfest som ender med at Norge spiller i OL 2022, sier Vegard Jansen Hagen.



Assisterende generalsekretær i Norge Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, gleder seg over at det norske folk nå kan følge Norge fra et flunkende nytt anlegg på Jordal.



– Når landslaget sist kvalifiserte seg for OL på gamle Jordal, drømte vi om å gjenta bedriften på et flunkende nytt Jordal Amfi i 2020. Lenge så det ut til å bli en umulighet pga. forsinkelser i byggeprosessen. Men som en herlig bieffekt av en ellers tragisk pandemi, ble OL-kvalifiseringen utsatt. Nå står vi klare til å arrangere de første kampene med et større publikum tilstede i en fantastisk fin arena for norsk ishockey. Dette er det aller beste av norsk ishockey som blir spilt på norsk jord med verdensstjerner fra flere land. Da er det spesielt gledelig at vår langsiktige partner TV 2 er kanalen som skal formidle vår fantastiske idrett til de tusen hjem landet over, avslutter Holm.



TV 2 Sporten stiller med studio rundt Norges kamper. Programleder Ida-Marie Vatn har med seg TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel og gjester i studio. Kampene kommenteres av Morten Langli (2) og Kasper Wikestad (1) som har med seg TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.



De øvrige kampene kommenteres av Robin Grov og Sebastian Skaar.



Sendeplan:



Torsdag 26. august kl. 14.55: Danmark - Slovenia (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Torsdag 26. august kl. 18.30: Korea - Norge (TV 2 Zebra/TV 2 Play)



Fredag 27. august kl. 16.55: Danmark - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Fredag 27. august kl. 20.30: Norge - Slovenia (TV 2 Zebra/TV 2 Play)



Søndag 29. august kl. 11.55: Slovenia - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 15.30: Norge - Danmark (TV 2 Zebra/TV 2 Play)