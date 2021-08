Korona-pandemien har skapt store problemer for verdens bilprodusenter. Fabrikker måtte stenge - og etterspørselen etter nye biler stupte.

Nå er dette langt på vei historie. Bilsalget er tilbake til normalen i de aller fleste markeder.

Men bilprodusentene har i stedet fått et annet problem: Nemlig mangel på såkalte halvledere, populært også kalt chips. Halvledere er svært viktige for bilprodusententene de danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken.

Dette har skapt store problemer for logistikken hos mange. De har måttet redusere produksjonen av biler, halvferdige biler har hopet seg opp – og flere fabrikker har også stanset helt opp.

– Pauset fra i kveld

Sist ut her er Volvo som denne uken gikk ut med en kunngjøring om at produksjonen ved det store Torslandaverket utenfor Gøteborg stopper.

– Produksjonen ved Torslanda vil bli pauset fra i kveld og inntil videre, på grunn av materialmangel relatert til halvledere, opplyste Volvo i en e-postmelding onsdag.

Volvo forteller videre at produksjonen vil starte opp igjen "så raskt som mulig", senest innen neste uke.

Flere bilprodusenter har fått problemer på grunn av mangelen på halvledere. Blant dem er Mercedes-Benz, dette bildet er fra deres fabrikk i tyske Sindelfingen.

Ikke så mye å si for Norge

Dette er for øvrig ikke første gang de må ty til slike grep. I juni sto Volvos fabrikk i Gent, Belgia stille i en uke, av samme årsak. Her produseres de blant annet den helelektriske versjonen av kompakt-SUVen XC40.

– Dette vil ikke ha noe særlig å si for leveringssituasjonen til Norge, sier Volvos norske PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby, til Broom.

Men for andre bilprodusenter har produksjonsutfordringer allerede skapt en rekke problemer. Bestilte biler har blitt forsinket og kommunikasjonen mellom fabrikk, importør og forhandlere har blitt vanskeliggjort av at situasjonen i mange tilfeller har vært uoversiktlig og har endret seg kjapt.

Elektriske XC40 er storselgeren for Volvo i Norge nå, den produseres i Belgia.

Kan vare lenge

Flere produsenter har valgt å prioritere bilene de tjener mest på og produsere disse – mens de har droppet mindre profitable modeller. Det er også eksempler på at utstyr som tidligere har vært standard, har blitt kuttet ut – for å gjøre bilene enklere å produsere.

Kraftig økning i etterspørselen etter elektronikkprodukter etter koronapandemien blir sett på som hovedårsaken til dagens mangel på halvledere. Og det er ikke noe som tyder på at dette kommer til å gå over veldig fort. Flere bilprodusenter har gått ut og sagt at de frykter dette problemet vil være med oss langt inn i 2022 og dermed skape utfordringer i lang tid fremover.

