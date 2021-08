Bente Camilla Kleppe fra Vikersund har nettopp unnet seg drømmebilen. En 2019-modell BMW M3 i den sjeldne fargen Racing Green.

Disse bilene har i utgangspunktet 431 hestekrefter – og gjør 0-100 km/t på rundt fire sekunder. Det holder for de aller fleste.

Men akkurat denne bilen er det gjort en del justeringer på, for å øke effekten og ytelsene enda noen knepp.

Resultatet er at sedanen har over 600 hestekrefter. Her snakker vi superbil-krefter.

Da kan det være både lett og fristende å la seg rive med. Det har tre av de tidligere eierne av nettopp denne bilen har fått smertelig erfare. De mistet nemlig lappen – alle tre!

– Nå har de sendt stafettpinnen videre til meg, humrer Bente.

Kreftene ligger bare og bevrer

– Jeg snakker av erfaring. Det er ikke moro å miste lappen. Du må kjøre forsiktig ...

– Ja, en prøver så godt en kan, da. Men fristelsen er der. Hestekreftene ligger jo bare og bevrer der under panseret. Nå er planen å få kjørt den litt på bane, også. Så går det an å la den strekke på beina, uten at jeg bryter noen fartsgrenser.

Og at akkurat denne bilen kan trenge mer enn vanlig riksvei for å vise hva den duger til, er det i alle fall ingen som helst tvil om.

Klart de må ha hver sin M3. Bente ved siden Racing Green og tunede 2019-modell. Helge har en sjelden 30 Jahre Edition som kun er bygget i 500 eksemplarer.

Fire nivå

Bilen har justerbar BM3-tuning – som altså gir et hinsides antall hestekrefter.

– Ved å trykke på knappene på rattet, kan man få fire ulike effektnivåer. Du merker de ekstra kreftene, forteller Bente.

Den har også byttet downpipes og fått et fullstendig hinsides titan eksosanlegg som smeller og brøler så det ljomer gjennom hele distriktet.

– Det høres rått og brutalt ut, rett og slett.

Lydbildet kan du høre selv – ved å klikke på videovinduet øverst i artikkelen.

Glapp i fjor

Den grønne M3-en har stått på ønskelisten siden den kom til Norge. I fjor kom den for salg, men da glapp den. I år var det ikke noe bønn. Den bilen skulle til Vikersund.

– Jeg digger fargen, som er sjelden. Også er jo hele bilen et monster.

Den har for øvrig godt selskap i garasjen. For ved siden av står nemlig samboer Helge Bråthen sin 2017-modell M3 30 Jahre Edition. Den er en av bare 500 eksemplarer av jubileumsmodellen. Som du skjønner, BMW står sterkt i husstanden.

Også bilen til Helge kan du se mer av klippet over

Slik kan garasjen til et samboerpar som er godt over middels interessert i BMW se ut. To sjeldne utgaver av M3.

Ingen elbiler

Du trenger forresten ikke å gå inn i garasjen for å skjønne at hva som er favorittmerket. Utenfor står nemlig tre BMW-er til. En nesten ny 320d, en 2019-modell 520d og en 2003-modell M3.

– Vi vil jo gjerne ha noen entusiastbiler og noen hverdagsbiler. Det er en lidenskap, forklarer de to.

Og elbil er det ingen planer om å skaffe seg.

– Så lenge jeg kjører bil, blir det hverken diesel eller elektrisk. Jeg vil ha ren diesel eller bensin, sier Bente.

Du får ingen premie for å gjette hvilket merke eierne av denne bilparken foretrekker ...

