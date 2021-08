Solskjær til TV 2: - Sancho blir neppe å se i sesongstarten

Ole Gunnar Solskjær tror sesongstarten kommer for tidlig for sommerens stjernesignering.

Ole Gunnar Solskjær var et eneste stort smil da Jadon Sancho endelig var på plass i Manchester og hadde satt penn til papir på en femårskontrakt med United. Men nordmannen tviler sterkt på at Old Trafford-publikummet får se noe til driblefanten med det aller første.

– Nå har han hatt ferie etter EM og så har han vært litt syk, dessverre. Han har hatt én og en halv trening med oss, så det er ikke mye han har trent, sier Solskjær til TV 2.

– Det tar litt tid før han kommer seg i form, men utover i sesongen blir han veldig viktig for oss.

21-åringen hadde stått høyt på de rødes prioriteringsliste lenge, og selv om Sancho neppe blir delaktig i lørdagens sesongåpning mot Leeds, mener Solskjær fansen har grunn til å glede seg.

ETTERLENGTET: Manchester United-manager, Ole Gunnar Solskjær, kunne endelig vise frem Jadon Sancho i rød drakt.

– Han er en spiller jeg er sikker på at kommer til å gi oss mange gledesstunder i årene som kommer.

Sommeren har sendt langt flere spillere ut portene på Old Trafford enn hva som er kommet inn. Sancho fra Borussia Dortmund skal bidra offensivt og Rafael Varane skal etter planen gå inn å utgjøre en slagkraftig stopperduo med kaptein Harry Maguire.

– Vi er fornøyde så langt, sier Solskjær før han fortsetter.

– Og så håper vi å få på plass Varane, selvfølgelig.

I skrivende stund skal det, i følge godt informerte The Athletic, kun være formaliteter som gjenstår før en endelig bekreftelse er klar.

BETENKT: Solskjær måtte innse at premieren ble blytung forrige sesong. 1-3-tap for Crystal Palace var langt unna nordmannens ambisjoner. Foto: Richard Heathcote

Noe rusk i maskineriet

Solskjær kunne nyte fire scoringer mot Everton i generalprøven, men det gjør ikke at 48-åringen går sesongåpningen ubekymret i møte. Nordmannen må gjøre noe med hjemmestatistikken om United skal være i nærheten av Premier League-trofeet når vi nærmer oss mai 2022.

Forrige sesong startet marerittaktig på et supportertomt Old Trafford med 1-3-tap for Crystal Palace, før Tottenham smadret Solskjærs menn hele 6-1.

– Vi tapte tre eller fire av de første hjemmekampene forrige sesong, jeg husker ikke helt. Det skal vi ikke gjøre i år, sier Solskjær.

Vil ikke love noe

Forrige sesong endte Manchester United med en oppløftende andreplass i Premier League, men avstanden opp til byrival og vinner City ble på hele 12 poeng.

Er troppen god nok til å utfordre Manchester City om ligatittelen?

– Man er nødt til å begynne bra, få momentum. I fjor ble vi nummer to, året før nummer tre, så det er progresjon. Man er nødt til å være på topp fra første til siste kamp.

– Vi var stabile fra 1. november til 10-12 mai, da tapte vi én kamp. Om vi klarer å gjenskape det kan vi være med å kjempe om ting i mars, april, mai.

Solskjær tar fatt på sin tredje sesong som manager i en av verdens største fotballklubber.

I United er man vant til å sanke troféer, men det nærmeste nordmannen har vært sølvtøy er forrige sesongs tap i Europaligafinalen mot Villarreal.

– Vi er en klubb som tradisjonelt har vunnet mange troféer. I fjor kom vi til en finale og burde selvsagt sittet med et trofé her nå, men slik gikk det ikke.

– Hvis vi fortsetter med å bli bedre, og å utvikle oss, så er jeg ganske trygg på at vi kan sitte her å snakke om at vi har hatt en god sesong, sier 48-åringen.

– Er det perfekt å starte hjemme mot Leeds?

– Det får resultatet vise, sier Solskjær med et smil.

