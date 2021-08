Messi avviste Neymars fristende tilbud

Etter å ha spilt for Barcelona siden han var 13 år gammel, skrev superstjernen Lionel Messi onsdag denne uken på en toårskontrakt med den styrtrike franske gigantklubben PSG.

34-åringen kommer gratis fra Barcelona, etter at det forrige uke ble klart at den spanske klubben ikke hadde muligheten til å betale lønnen i det nye kontraktstilbudet til Messi.

GODE VENNER: Neymar og Messi. Foto: Ricardo Moraes

Den anerkjente reporteren Guillem Balagué var den første som fikk et eksklusivt intervju med Lionel Messi etter overgangen til PSG. I intervjuet røper Messi at Neymar tilbudte ham å overta hans trøye nummer ti i den franske klubben, men argentineren takket høftlig nei, og valgte nummer 30 – draktnummeret han hadde i starten av sin karriere i Barcelona.

– Vel, Neymar visste jeg snakket med PSG allerede da min far innledet samtalene med Leonardo (PSGs sportsdirektør, red. anm). Da snakket vi om forskjellige ting, sier Messi i intervjuet med Balagué, som reporteren gjorde på oppdrag for BBC og som TV 2 har fått tilgang til.

Messi opprettet en WhatsApp-gruppe med Neymar der også Angel Di Mariá og Paredes var med. Den seksdobbelte Ballon d'Or-vinneren røper at også disse spillerne bidro til at han kom til PSG.

– Jeg snakket med Di Mariá og Paredes om muligheten om å komme til PSG, og da jeg fikk tilbudet fra dem, så var jeg lysten på å få det gjennomført. Jeg var i kontinuerlig kontakt med dem, og oppdaterte dem hele tiden med siste nytt om jeg kom hit heller ikke, røper Messi.

Slet med å sove

I intervjuet med Balagué forteller Messi at han var nervøs med tanke på fremtiden etter at han ikke forlenget kontrakten med Barcelona.

– Vi slet med å sove, for den siste tiden har jeg vært veldig nervøs med tanke på usikkerheten og hva som kunne komme til å skje. Etter at Barcelona ga meg beskjeden, så visste vi ikke hva vi skulle gjøre. Det var både nerver og usikkerhet, sier han.

– Men etter at jeg ble enig med PSG, så begynte jeg å tenke på alle endringene som ville komme, både med tanke for meg og for min familie, fortsetter han.

Ser lyst på fremtiden

Nå har imidlertid nervene og usikkerheten lagt seg for Messi, og han ser frem til sin nye utfordring i PSG. Målet er å kunne bidra til at klubben vinner sin første Champions League-tittel.

– Dette er en ny æra for oss. Jeg er sikker på at denne erfaringen og opplevelsen kommer til å bli strålende for oss. Jeg er henrykt med tanke på fremtiden, slår han fast, og legger til:

– Jeg vil fortsette å utvikle meg som spiller, og det er ingen tvil om at hele vår familie på fem vil trives her i Paris. Jeg er strålende fornøyd med å være i PSG.