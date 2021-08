Ekspertene tror Solskjær kan vinne Premier League, men spår allikevel annen vinner

Se samtlige 380 Premier League-kamper på Play

Premier League-starten er like om hjørnet, og tradisjonen tro har TV 2s fotballekspertise samlet seg for å spå tabellen.

I en fire timer lang sending torsdag ble hvert eneste lag gjennomgått, og til slutt endte man nok en gang opp med mektige Manchester City på topp.

I videoene under ser du samtlige av lagene bli vurdert. Artikkelen fortsetter under.

Ekspertisen er imidlertid klar på at det er vanskelig å skille det som igjen av mange sees på som «topp fire»-klubbene i England.

– Dette er utrolig vanskelig. Vi kommer garantert ikke til å treffe med alle lagene. Her er det bare å legge hodet på blokken og innrømme at vi fort tar feil, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– I tillegg er overgangsvinduet fortsatt åpent, minner programleder Jan Henrik Børslid om, noe som selvsagt kan endre styrkeforholdet de 20 klubbene seg imellom.

Ekspertene landet - ikke overraskende - på regjerende mester City som favoritter også denne sesongen. Pep Guardiolas menn har tatt sterke tre av de fire siste PL-pokalene. På papiret er de også forsterket siden de hevet den inngraverte pokalen før sommerferien.

– City ser veldig sterke ut. Bookmakerne har dem som favoritter til å ta et nytt trofé. Det er aldri tilfeldig. De har vunnet tre av de fire siste sesongene, selv om de sier det tøffeste er å forsvare trofeer. Det er ingen tvil om at de er favoritter, sier Trevor Morley.

GOD STEMNING DA, MEN: Ekspertene tror Ole Gunnar Solskjærs Manchester United havner bak byrivalen også denne gangen. Foto: Phil Noble

Men de himmelblå skal ikke få det lett. I hvert fall ikke i starten. De regjerende mesterne har det som må være en av tidenes kanskje vanskeligste sesongstarter med bortekamper mot topplag som Tottenham, Leicester, Liverpool og Chelsea i løpet av de sju første ligarundene.

City startet nettopp svakt forrige sesong, noe ekspertene ikke mener de vil tåle denne gangen. Til det tror de tabellen blir langt tettere. Før sesongstarten mener i tillegg flere eksperter at City mangler en virkelig klassespiss – Harry Kane lurer fortsatt i kulissene. Det bekymrer likevel ikke TV 2s eksperter.

– Pep mener at de kan klare det selv uten en klassisk spiss. Jeg tror gapet ned til de andre topplagene er mindre nå. Men de vil ikke løpe av gårde med gullet denne sesongen. Det tror jeg ikke, sier Morley, og spår dermed et tettere race inn mot mai 2022 enn tilfellet var i 2021.

Samtidig peker han naturligvis på storsigneringen Jack Grealish som mye av forklaringen på hvorfor City igjen vil stikke av med pokalen.

– Jeg tror Grealish blir markant bedre under Peps ledelse, sier Morley.

100-MILLIONERMANNEN: Ekspertene er uenige i hvor mye Jack Grealish vil styrke Man. City. Foto: Lindsey Parnaby

Ekspertkollega Erik Thorstvedt er ikke like overbevist.

– Grealish gjør dette laget bedre, men sannsynligvis ikke så veldig mye bedre. Det er et formidabelt angrep der fra før, altså, sier Thorstvedt.

Tanken på at Harry Kane fort også kan slå følge før overgangssommeren er over, får ekspertene til å få vann i munnen på vegne av de himmelblås tittelambisjoner.

– Hvis Harry Kane kommer, er det en drøm for klubben. Men det blir et stort "hvis". Jeg har dem som favoritter nå. Hvis de i tillegg henter Kane, ja, da sier det seg selv at de er enda større favoritter, sier Morley.

– Den spissplassen står jo bare der og venter på ham, sier Thorstvedt.

Tror ikke Chelsea klarer topp tre

Ekspertene mener noe overraskende at Chelsea, forrige sesongs Champions League-vinnere, ikke vil makte å tukte verken City, United eller Liverpool denne sesongen. Selv ikke etter signeringen av talismanen Romelu Lukaku, som ble offentliggjort underveis i sendingen.

– Jeg elsker Thomas Tuchel. Måten han snakker på. Chelsea har i realiteten to topplag de kan stille. De har en enorm bredde. Det eneste negative er at de ikke har den der x-faktor-spilleren. Romelu Lukaku kan være den spilleren, men jeg er ikke helt sikker. Han scorer ikke nok mål. Han kommer til å styrke dem, åpenbart, han er bedre nå enn sist han var i Premier League, men han er ikke helt der oppe med legender som Aguero ennå. Han må score enda flere mål. I tillegg kan han bli bedre på hodet, og han kan bli bedre med ryggen mot mål, mener Morley.

Erik Thorstvedt er dønn uenig.

– For meg en han nettopp det. Det finnes ikke en mann som passer bedre inn i dette Chelsea-laget enn Romelu Lukaku, med de spillerne han har rundt seg, sier Thorstvedt.

– Han er lettere, han kommer fra en kjempesesong i Italia. Jorginho ble toppscorer forrige sesong med fem mål - fra krittmerket. Det er et enormt uforløst potensial her som Lukaku kan fikse, spør Thorstvedt.

Og får støtte av Espen Ween.

– Han har noe ugjort i Premier League. Det er knapt noe, om noen, lag som har bedre spillere enn Chelsea, sier Ween, som også spår en stor sesong for Lukakus antatte angrepsmakker Kai Havertz.

Tror Liverpool kan slå tilbake

Blant lagene ekspertene tror Chelsea skal slite med å tukte, i tillegg til City, er Liverpool.

– Liverpool er plutselig et helt annet fotballag med stopperne sine tilbake. De kommer til å merke at Wijnaldum er borte, selv om det selvsagt kan være at de allerede er tilbake til sesongen de hadde før den forrige, sier fotballkommentator Peder Mørtvedt.

Klubben har valgt å ligge lavt på overgangsmarkedet og fokusere på de spillerne de allerede har i stallen. Til fansens store frustrasjon. Jürgen Klopp selv er imidlertid sterk i troen på at han har nok krutt i kanonen til å ta nok et trofé til Merseyside.

– De fikk toget, som hadde sporet totalt av, tilbake på sporet og sikret Mesterliga-plass på tampen av forrige sesong. Men den tiden der pilen pekte beint opp, den er forbi, sier Erik Thorstvedt.

– Hvis man sammenligner med eksempelvis Chelsea og Man. City, så har de ikke to lag de kan stille på samme måte. Troppen er ikke like sterk og bred. Det taler imot dem. De tåler ikke 2-3 skader på sentrale spillere. Det er forskjellen på de tre, sier Morley.

Blant nøkkelspillerne som ikke må bli skadet – verdens kanskje beste stopper før skademarerittet: Virgil van Dijk. Et stort spørsmål er hvilken utgave av nederlenderen som kommer tilbake etter et meget stygt og langvarig fravær.

– Forrige sesong var det spillere inne sentralt for Liverpool man aldri hadde hørt om før. Nå er van Dijk tilbake. Måten han forvandlet det mannskapet på da han ankom klubben, det var helt utrolig. Men det er ikke gjort av seg selv å komme tilbake til der han var da. Og nedturen deres startet jo før han ble skadet. De begynte å gjøre feil før alle skadene kom. Da var han på banen og gjorde feil, han også. Jeg mistenker at at Klopps Liverpool er best i angrepsposisjon, ikke like sterk når han skal gjenskape suksess. Nå slår de nedenfra og opp igjen. Det tror jeg er en styrke for dem, sier Peder Mørtvedt.

Liverpool vil som sesongene før fortsatt være meget avhengig av de tre på topp. Salah, Mané og Firmino.

– De får håpe at de slipper billigere med skader denne sesongen enn forrige. Da har de klasse på topp der flere kan score mål, sier Morley.

Inn i sesongen halter laget imidlertid bakover med venstreback Andy Robertsons skade.

– Vi sitter med noen spørsmål her rundt status for Liverpool, sier Thorstvedt.

Alsaker tror Solskjær kan vinne Premier League

Ole Gunnar Solskjærs tredje sesongutgave av Manchester United er på papiret det kanskje best forsterkede laget siden før sommeren.



– Jeg bedømmer dem ikke på trofeer alene. Det er mange positive signaler i Manchester United nå. Raphael Varane og Jadon Sancho inn, det er begge store signeringer for dem, sier Trevor Morley.

– Verdensklasse, istemmer Øyvind Alsaker.

– Ole Gunnar har mye å være stolt over. Pilene peker oppover. Men samtidig; ting fortsetter ikke bare oppover. Det er naturstridig. Vi hadde ikke trodd at han fortsatt skulle sitte i den sjefsstolen. De er ett av fire lag som kan vinne Premier League, men det kan komme tilbakeslag, advarer Thorstvedt.

Og får støtte av Alsaker.

– Solskjær har vært i trøbbel. Kanskje var han nær ved å få sparken. Det vet vi ikke, men Solskjær er der fortsatt. Han har ryddet i stallen. Uansett hva som skjer med nordmannen, så overlater han en klubb i mye bedre stand til sin fremtidige arvtaker. De hadde ikke en sportsdirektør, de hadde ikke et fungerende speidernettverk. Det var mye som manglet, sier Alsaker - på plass i England.

– At United nå ser ut til å «make the final push», det er jo selvsagt Solskjær veldig glad for. Så gjenstår det å se om de har det som skal til, sier kommentatoren som har fulgt engelsk fotball i snart en mannsalder.

Han sier følgende når han blir utfordret på om United kan gå helt til topps under Solskjærs ledelse.

– Det er dette som er helt umulig å si. Skader og så videre spiller jo inn, blant annet. Men her og nå tenker jeg at Manchester City og Liverpool, de har de samme trenerne og omtrent det samme nivået inne som før. Det Guardiola og Klopp har levert, det er nok omtrent det samme de kommer med denne sesongen. Chelsea hausses enormt opp, men Tuchels Chelsea er nyere. Han skal nok få kjenne litt på hverdagen, han også. Manchester United, i mine øyne, kan vinne ligaen, men de kan også bli nummer fire.

– Edinson Cavani er på utvidet ferie. Anthony Martial vet vi ikke helt hvor vi har. De kommer fort med et litt annet lag til sesongstarten enn vi forventer at de topper laget med, sier Alsaker.

Likevel er ekspertene unisone i sin spådom. De tror alle at City havner foran byrivalen på tabellen.



Tror Arsenal havner over Tottenham

En klubb som rotet forrige sesong, og som ikke har hatt en så solid overgangssommer som mange forventet, er fjorårets tabellåtter Arsenal. Likevel tror ekspertene at laget vil havne helt oppe på femteplass denne gang.



– De må bli kvitt dette spøkelset med aldrende spillere som signerer dyre kontrakter og ikke leverer på banen. I tillegg er Thomas Partey skadet. Jeg tror Arsenal er det laget som får det tøffest av de vi pleier å kalle for «The Big Six», sier kommentator Espen Ween.

ØRKENVANDRER: Pierre-Emerick Aubameyangs mange må har plutselig forsvunnet. Foto: Ian Kington

Erik Thorstvedt er derimot langt mer positiv på vegne av de røde i Nord-London.

– De har fått frem sjokkerende mange bra unggutter. Og de har brukt mye penger. Mikel Arteta må faktisk levere denne sesongen. Nå ligger alt til rette for dem. Han har fått jobbet med holdninger. Der er de blitt bedre. De skal ikke spille i europeiske turneringer. Det tror jeg er nok til at vi ser et skifte allerede der og at de passerer lag som West Ham på tabellen fra forrige sesong, spår Thorstvedt, og tror Artetas menn havner høyere på tabellen enn sin tidligere klubb Tottenham.

– Umulig å spå Spurs

Mye av grunnen til det, er imidlertid ikke at Arsenal er vesentlig forsterket, men at Spurs har hatt en rotete oppladning til sesongen. En lang jakt på ny trener blandet seg med Harry Kanes treningsnekt og har overskygget alt annet klubbeier Daniel Levy og nyansatt trener Nuno Espirito Santo har forsøkt å dreie samtalen over på.

– De siste fem sesongene har Tottenham en synkende tabelltrend med 2., 3., 4., 6. og 7. plass. Så er spørsmålet om den råttenskapen fortsetter, eller om det snur. Dette er et av de vanskeligste lagene å plassere. De har ny trener i Nuno Espirito Santo. Han hadde en defensiv tilnærming med kontringer i Wolves, noe han ikke nødvendigvis tar med seg til Tottenham. Spurs-fansen ønsker snarere at laget skal dominere kamper, sier Thorstvedt.

– De har brukt penger og hentet en del spillere som er spennende i sommer. En midstopper i Christian Romero og en kantspiller i Bryan Gil. Begge er spennende. Så er jo selvsagt det store spørsmålet hva som skjer med Harry Kane. Dette er en PR-krig. Men jeg tror at Harry Kane nå gir alt når han er tilbake på treningsfeltet. Jeg er rimelig optimist på vegne av klubben, sier Thorstvedt, som likevel ikke plasserer dem over byrivalen Arsenal.

Kommentator Peder Mørtvedt tror Heung-min Son er god nok til å erstatte Kane som midtspiss.

– Men dette laget er veldig vanskelig å plassere. Hvis de hadde hentet Santo før forrige sesong, hadde jeg tenkt at de hentet en god trener, men etter den sesongen Wolves hadde, som var meget svak, tenker jeg at dette ikke kan gå i det hele tatt, sier Mørtvedt.

En annen tradisjonsrik klubb blir det også uenighet rundt. Leeds, som var nyopprykket forrige sesong, er nemlig den klubben som splitter ekspertisen mest. Se hvor de til slutt plasseres i videovinduet under.

Her er det endelige tabelltipset:

Manchester City Manchester United Liverpool Chelsea Arsenal Leicester Tottenham West Ham Leeds Aston Villa Everton Wolves Brighton Newcastle Crystal Palace Southampton Brentford Burnley Norwich Watford

