Brann-spillerne blir ikke straffet etter fest-bråket

Det er svært turbulent rundt Sportsklubben Brann om dagen. Laget er nederst på tabellen og øverst på avisforsidene etter det ble kjent at flere Brann-spillere dro på et fuktig nachspiel på Brann Stadion, uten klubbens samtykke.

– Spillerne er lei seg for det de har gjort, som er brudd på våre interne retningslinjer, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

Hun møter TV 2 på Branns trening tre dager før den svært viktige kampen mot Sandefjord.

I den vil ingen spillere være utestengt fra troppen.

– Alle spillerne er tilgjengelige på søndag. Det var en gruppe på tolv som tok noen dårlige valg, men vi ønsker ikke at dette skal få mer negativ betydning for klubben, sier Johannessen.

Hun sier at det trolig oppleves som en straff for spillerne å være gjenstand for den offentlige omtalen saken har fått.

– De dummet seg kraftig ut. Nå er vi over i en fase hvor vi må ta noen menneskelige hensyn. De er i en gapestokk nå som gjerne er straff nok, sier Eirik Horneland.

Brann-treneren trekker frem at de involverte spillerne har vært ærlige overfor klubben og innrømmet sine feil.

– Magefølelsen min sier at nå må vi ta litt vare på dem også, sier Horneland, som får støtte av klubbens sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen.

Han sier han synes spillerne har fått straff nok.

– Vi har sagt dem at de må ta ansvar og stille opp for mediene. De må forklare de feilene de har gjort, sier Jacobsen, som legger til at klubben har hatt en prat med spillerne hvor de har gitt tydelig beskjed om at hendelsen ikke aksepteres.

– Samtidig er det også mennesker bak de feilene som er gjort. Nå konsentrerer vi oss om å hjelpe dem videre og å fokusere på den ekstremt viktige kampen på søndag, sier sportssjefen.

Brøt koronaregler

Deltakende på Stadion var også gjester utenfor Branns kohort. Det er i strid med spillernes strenge smittevernsregime.

Branns lege, Magnus Myntevik, har vært sentral i arbeidet med toppfotballens håndtering av koronapandemien som leder for NFFs medisinske råd.

Han sier spillere som har gått ut av sin kohort har blitt hurtigtestet inn igjen.

– Dukker det opp symptomer så tar vi tak i det med en gang. I tillegg skal de hurtigtestes på søndag før kampen slik at de ikke bringer smitte inn i toppfotballen, sier Myntevik, som påpeker at de aller fleste av de involverte er vaksinerte med minst en vaksinedose

– Det unnskylder det ikke, men gir oss en viss trygghet, sier han.

Brann-legen sier han selvfølgelig skulle ønske at de ikke gjorde det, men at man må også tenke på hvor «ekstremt asketisk» de har levd.

– Det har nesten ikke vært et eneste feiltrinn på halvannet år. De har levd forsiktig etter smittevernreglene, så at det kommer en reaksjon en eller annen gang det forventet vi nesten. Vi håpte selvfølgelig ikke at det skulle skje. De har gjort en sinnssyk jobb for at de skal ha kunnet spille toppfotball og at vi kunne se det på fjernsyn, sier legen.

– Kommer det ikke en pekefinger fra deg?

– Jo, det gjør det. Men det er ikke bra og det er på ingen måte noe jeg anbefaler. Men i lys av den sinnssyke jobben de har gjort så er det nesten unaturlig at det ikke kom en reaksjon. Selvfølgelig har de fått de beskjed om at dette ikke er bra, og det vet de, sier Myntevik, og avslutter:

– Det som er synd er at protokollen brytes. Man skal holde avstand til alle som er utenfor kohorten din - en meter. Sånn er det for alle i samfunnet, Også for fotballspillere. Vi vil jo ikke ha smitte inn i toppfotballen

Branns styreleder, Birger Grevstad, sier han er meget skuffet over nachspielet på Stadion.

– Inntil videre så er det administrasjonen ved Vibeke som tar seg av hendelsen. Styret uttaler seg når vi har hele bildet av hendelsesforløpet, sier han.