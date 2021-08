Norge har lenge vært et foregangsland i overgangen til elektriske biler. I fjor passerte elbilenes markedsandel for første gang 50 prosent i det norske nybilmarkedet.

I år har det blitt spådd at dette vil øke til 65 prosent. Slik salget utvikler seg nå, kan det nok også bli enda litt høyere.

Samtidig som dette skjer, synker bensin- og dieselbilsalget som en stein.

– Tallene er klare. På fire år har fossilbilen og elbilen byttet roller. Andelen bensin- og dieselbiler i nybilsalget har gått ned fra 60 til under 20 prosent. Samtidig har elbilen steget fra 20 til over 60 prosent, sier Camilla Ryste som er kommunikasjonssjef i NAF.

Denne veksten kommer til å fortsette.

Volvo XC40 er blant elbilene som selger i store antall i år. Disse eksemplarene skal snart ut til nye eiere.

Nesten én million elbiler

– I dag finnes det om lag 400.000 elbiler på norske veier. Om lag hver sjuende bil på norske veier er nå en elbil. Om under fire år vil det være nesten én million elbiler. Derfor oppfordrer vi i NAF hoteller, kjøpesentre og steder hvor det er naturlig å stoppe over litt tid, å få på plass såkalte destinasjonsladere for elbiler, sier hun.

Destinasjonsladere er halvraske ladere for elbil, som fyller batteriet over natten eller i løpet av noen timer. De er raskere enn stikkontakten, men langsommere enn hurtigladeren. Derfor er de perfekte for de som vil lade mens de stanser, framfor å stanse for å lade.

Destinasjonsladere kan avlaste hurtig- og lynladere og bidrar til å gjøre det enklere å være på tur med elbil. Foto: NAF.

– Alle har ikke enebolig med garasje

Den store overgangen til elbiler betyr også at mange nye kjøpegrupper vil komme til de neste årene.

– Det er nå én gang sånn at ikke alle i Norge bor slik til at de kan lade hjemme. Satt på spissen: Alle har ikke enebolig og egen garasje der de kan sette opp en lader. Hvis også de uten lademulighet hjemme skal kunne ha elbil, må det bygges ut en rekke nye ladepunkter. Mange tar til orde for at dette er noe politikerne må prioritere hardere, hvis overgangen til elbiler skal gå mest mulig smertefritt, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Dette er første båtlast med elbilen Mustang Mach-E, den kom til Norge tidligere i år. Antallet biler sier litt om det som skjer på elbilfronten akkurat nå.

Trenger 10.000 hurtigladere

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er klar på hva de mener:

– Det er et politisk ansvar å sikre nok ladere i hele Norge. Det holder ikke å bare peke på beskjedne støtteordninger fra Enova. Et tydeligere samarbeid mellom vegmyndigheter og energimyndigheter må til, og rammevilkårene må sikre nok utbygging, sier hun.

Tall fra Elbilforeningen viser at det nå er 3.700 hurtig- og lynladere i Norge. De anslår at dette tallet må være om lag 10.000 innen utgangen av 2025 for å holde tritt med utviklingen i bilsalget.

