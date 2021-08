Foreldremøte om munnbind endte i åpenlys krangel: – Vi vet hvem dere er!

Delta-varianten har for alvor fått fotfeste i USA, særlig i delstater med lav vaksinasjonsrate. En av disse delstatene er Tennessee, hvor under halvparten av innbyggerne har fått sin første vaksinedose.

Delta-varianten fører også til økt smitte og sykdom blant unge, og Tennessee opplevde en nær dobling av antall smittetilfeller hos barn i juli. Siden skolene i delstaten gjenåpnet sist fredag, er det registrert 25 nye smittetilfeller blant barn.

Økningen gjør at stadig flere skoler over hele USA nå innfører munnbindpåbud blant skoleelever, som ikke er gamle nok til å vaksineres. Tirsdag var det duket for foreldremøte i Williamson County, hvor styret i skoledistriktet skulle stemme over et slikt påbud.

SE VIDEO: – Vi vet hvem dere er!

Truet leger og sykepleiere

Påbudet, som gjelder for både ansatte og elever, ble vedtatt med syv stemmer mot tre. Utfallet gjorde flere foreldre rasende, som etter møtet konfronterte flere leger og sykepleiere som holdt innlegg for skolestyret.

På vei mot bilene sine ble helsepersonellet omringet av opprørte foreldre og utsatt for en rekke trusler.

– Dere kan dra herfra, men vi vil finne dere, og vi vet hvem dere er, sa en av de fremmøtte.

I nærheten sto en gruppe munnbindmotstandere og ropte slagord som «Ingen flere munnbind» og «Vi vil ikke føye oss».

– Dere vil aldri være velkomne i offentligheten igjen, sier en annen, rasende demonstrant til legene.

Journalisten Matt Masters fanget opptøyene på video. Til slutt med det stemningen så ampert at politiet måtte gripe inn.

– Politiet ba meg om å holde meg innendørs for min egen sikkerhet fordi jeg hadde på meg munnbind, skriver reporteren Kelsey Gibbs, som dekket saken for lokalstasjonen News Channel 5.

– Jeg har dekket saker hvor jeg fryktet for min egen sikkerhet, men aldri tidligere på et foreldremøte om munnbind, legger Gibbs til.

Høylytte protester

Skoledistriktet i Williamson County, som er et av de mest velstående i hele USA, hadde munnbindpåbud tidligere i år. Dette ble derimot opphevet i vår, da smittetilfellene dalte.

Mange foreldre ga uttrykk for at de virkelig ønsket et munnbindpåbud, og skolestyret fikk dobbelt så mange eposter til støtte for påbudet som imot. Munnbindmotstanderne ropte derimot høyest. En mann i sykepleieruniform, ansatt ved et sykehus i Nashville, avbrøt møtet og måtte geleides ut av politiet. Sykepleieren hevdet at «Det ikke er en pandemi» og at «Munnbind ikke fungerer».

En annen motstander truet med å saksøke skolestyret, og holdt opp et skilt med et tydelig budskap:

– Jeg bryr meg ikke om hva dere vedtar, barna mine vil ha like mye munnbind som Obamas bursdagsfeiring.

Here’s the video I tried to tweet earlier but wouldn’t go through. A man was being disruptive during the Williamson County Schools meeting and deputies escorted him out. Dozens of enraged anti-mask parents followed. pic.twitter.com/5LXDCJiInW — Brinley Hineman (@brinleyhineman) August 11, 2021

Tre uker gamle pasienter

De økende smittetilfellene blant barn er ikke bare et problem i Tennessee. Leder for barneavdelingen ved et sykehus i hardt rammede Baton Rouge, Louisiana, kom nylig med en dyster beskrivelse av hvordan koronasykdom oppleves for de minste:

– Det er skremmende, særlig for barn som ikke forstår hva som skjer. De gisper etter luft, sliter med å puste, det er skummelt, sier Kelechi Iheagwara til NBC News.

Louisiana er blant delstatene som sliter med å håndtere delta-viruset. Rekordmange 2720 er nå innlagt på sykehus. Foto: Mario Tama/AP Photo

Avdelingene på sykehuset er overfylte, og Iheagwaras kolleger har den siste tiden behandlet koronapasienter som ikke er mer enn tre uker gamle.

– Du er syk, du er redd, de kan ikke puste, de er isolert. Det er vanskelig å begripe for hvem som helst, men kan du tenke deg hvordan det er for et barn?, spør sykehussjefen.

Lite handlingsrom

Selv med de dystre utsiktene, er det lite skolestyret i Tennesse kan gjøre for å forhindre ytterligere smitte. Munnbindpåbudet åpner opp for religiøse og helsemessige unntak til regelen, og hvem som helst kan be om å få fritak. I april avgjorde delstaten at skolene ikke kan gå tilbake til hjemmeundervisning, selv om smittetallene skulle øke.

En fersk meningsmåling viser at 63 prosent av av amerikanske foreldre med barn i barneskolealder støtter munnbindpåbud. I dypt konservative Tennessee, hvor Donald Trump fikk over 60 prosent av stemmene under fjorårets presidentvalg, er derimot smitteverntiltak og koronaviruset blitt et splittende tema.

I tillegg til at vaksinasjonsraten ligger langt under det nasjonale gjennomsnittet, har delstatens guvernør lagt ned forbud mot nye munnbindpåbud.

Senator Marsha Blackburn, som representerer delstaten, takket munnbindmotstanderne for å vise «sunn fornuft».