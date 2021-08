Trump-trio fikk ikke medhold – saksøkes for 11,5 milliarder

Rudy Giuliani, Sidney Powell og Mike Lindell hadde forsøkt å få megasøksmålet forkastet, men fikk ikke medhold retten onsdag kveld. Det betyr at søksmålet som fremmes av stemmemaskin-selskapet Dominion, kan gå som planlagt.

Dominion mener trioen gjennom sine gjentatte, ubegrunnede og ubeviselige påstander om valgfusk har ærekrenket dem, og krever nå 1,3 milliarder dollar av trioen. Det tilsvarer over 11,5 milliarder norske kroner.

Dommer Carl Nichols, som ble utnevnt av Donald Trump da han var president, var enig med selskapet og avviste påstanden om henleggelse. Powell og Lindell ville forkaste søksmålet på bakgrunn av ytringsfriheten, men dommer Nichols avviser at dette gir duoen «fullstendig immunitet», skriver Reuters.

Hugo Chavez og stemmemanipulering

Powell er en advokat som i jobbet for Trump-kampanjen for å bevise valgfusk, men ga seg etter en kort periode fordi presidenten anså henne som for ekstrem. Lindell er en putegründer, som det siste året har gjort seg bemerket med sine konspirasjonsteorier om valget.

Ved å gjenta en rekke konspirasjonsteorier om presidentvalget, ble putegründeren Mike Lindell en nær støttespiller av Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Disse konspirasjonsteoriene inkluderer blant annet at Dominions stemmemaskiner skal ha blitt programmert til å endre stemmer for Trump til stemmer for Biden, samt at selskapet skal ha samarbeidet med den tidligere diktatoren i Venezuela, Hugo Chavez.

Dominion sier uttalelsene påførte dem «enorm skade», og mener konspirasjonsteoriene er «ville anklager som tydelig kan motbevises».

– Påstandene var korrekte

Giuliani hevdet på sin side at Dominion ikke hadde begrunnet erstatningskravet på en tilfredsstillende måte. Også dette argumentet ble avvist av dommer Nichols.

– Vi er fornøyde med at denne saken går videre, slik at de saksøkte kan holdes ansvarlige, sier en talsperson for Dominion til Reuters.

Tusenvis av Dominions stemmemaskiner er plassert utover valglokaler i hele USA. Foto: John Bazemore/AP Photo

Powells forsvarer, Howard Kleinhendler, sier han er skuffet over avgjørelsen. Klienten virker ikke å ha lagt konspirasjonsteoriene bak seg.

– Vi ser frem til å bevise at Powells påstander var korrekte og definitivt ikke sagt i ond tro, sier Kleinhendler.

Giulliani og Lindells advokater har foreløpig ikke kommentert avgjørelsen.

Saksøker TV-kanaler

Dominion krever 1,3 milliarder av trioen, som har støttet Trumps falske påstander om at president Joe Biden ikke vant valget på redelig vis, delvis på grunn av Dominions stemmemaskiner.

Selskapet har fremmet en rekke søksmål mot Trump-støttespillere og konservative TV-kanaler, og utelukker heller ikke å saksøke presidenten selv.

Tirsdag saksøkte Dominion TV-kanalene One America News Network og Newsmax for ærekrenkelser, da de i følge selskapet har bidratt til å forsterke Trumps konspirasjonsteorier. Dominion krever 1,6 milliarder dollar fra hver kanal.