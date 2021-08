Marius Skjelbæk avslører flau jobbtabbe

Marius Skjelbæk (30) er for mange kjent som programleder og kommentator for TV 2 Sporten. Hittil i karrieren har ottestadmannen intervjuet flere kjente idrettsutøvere i både inn- og utland – men en gang gikk det nesten galt da han dekket skiskyting for NRK i Ruhpolding.

Det røper TV 2-profilen når han gjester «En kveld hos Kloppen» sammen med tidligere politiker Trude Drevland (74) og influenser og sexolog Iselin Guttormsen (34).

GJENG: Iselin Guttormsen (venstre), Marius Skjelbæk og Trude Drevland er invitert på middag hos Solveig Kloppen denne uken. Foto: Agnete Brun / TV 2

Stjernemøte

Skjelbæk forteller at han var godt i gang i den tyske skiskytterhovedstaden da han fikk øye på en berømt skikkelse fra Argentina.

– Plutselig kommer Diego Maradona gående ute på standplass, nede i Ruhpolding. Og jeg tenkte: «Hva i all verden er det Gud gjør her? Jeg må jo få et intervju med ham».

Snart sto 30-åringen ansikt til ansikt med den nå avdøde fotballegenden.

– Og så tenkte jeg: «Jaja, får bare slenge ut et spørsmål da». Og han begynte å svare. Sto og røyket sigar, blåste inn i kameraet. Og jeg tenkte: «Wow, nå har vi det». Jeg skjønte ikke ett ord av hva han sa, men vi har det, forteller han i TV-programmet.

Skjelbæk ringte så hjem til Dagsrevyen for å dele den usannsynlige hendelsen.

– «Glem Bjørndalen, glem Tarjei Bø. Jeg har intervju med Diego Maradona». Og de bare: «Hæ?», forteller han, og fortsetter:

– «Rett i kameraet, helt eksklusivt. Det var ingen andre medier der. Jeg har hele seansen».

Hvorpå redaksjonen svarte i telefonen:

– «Da skroter vi det andre, bare gå inn å få det i hus, du», forteller han.

Lurt trill rundt

Men gleden ble kortvarig. Like etterpå kom arrangementsansvarlig løpende etter 30-åringen. Mannen Skjelbæk nettopp hadde snakket med, viste seg å være en tyrker som etterlignet Maradona.

BOMMERT: TV 2-profil Marius Skjelbæk tabbet seg ut da han dekket skiskyting for NRK i Ruhpolding. Foto: Agnete Brun / TV 2

– Jeg tenkte: «Nei, nei». Den telefonen hjem – jeg var ikke spesielt høy i hatten: «Jeg har gått fem på her. Det var ikke Diego Maradona», sier han.

Programlederen kan imidlertid trøste seg med at han ikke er den eneste som har blitt utsatt for bløffen.

– Det tyter av journalister i Europa som har gått på dette her. Hva gjør Diego Maradona på t-banen? Hva gjør han? Folk har laget saker og reportasjer, så det har jeg også gjort, avslutter han.

