Talibans offensiv sjokkerer – Afghanistan kan falle på 90 dager

For hver dag som går, overtar Taliban nye områder i Afghanistan. Torsdag erobret Taliban provinshovedstaden Ghazni, mens onsdag falt landets nest største by. Taliban kontrollerer nå 65 prosent av Afghanistan.

Taliban har tatt kontroll over provinshovedstaden Ghazni, 15 mil fra Afghanistans hovedstad Kabul, opplyser provinsrådets leder.

– Taliban tok kontroll over kjerneområdene i byen: Guvernørens kontor, politihovedkvarteret og fengselet, forteller provinsrådets leder Nasir Ahmad Faqiri til nyhetsbyrået AFP torsdag.

Ghazni blir den tiende provinshovedstaden Taliban har erobret siden fredag i forrige uke.

Byen er hovedstad i provinsen Ghazni og har i underkant av 200.000 innbyggere. Den ligger strategisk til på hovedveien mellom Afghanistans hovedstad Kabul og Talibans tidligere hovedsete Kandahar.

Kampene raser i hovedstaden i Helmand-provinsen og en av landets største byer torsdag.

Fly som antas å være amerikanske, bomber området fra lufta, opplyser en parlamentariker til nyhetsbyrået AP.

Taliban har også erobret politihovedkvarteret i provinshovedstaden Lashkar Gah sør i Afghanistan.

– Har tatt over kontrollen

Amerikanske myndigheter advarer nå om at Afghanistans regjering kan falle til Taliban i løpet av de neste 90 dagene.

Ifølge de samme estimatene, kan hovedstaden Kabul være isolert innen en måned, skriver Reuters.

Onsdag falt landets nest største by, Kandahar, ofre referert til som hovedstaden i sør. Her overtok Taliban også et fengsel, og slapp over tusen innsatte ut i gatene. Tapet av Kandahar er den siste i en lang rekke av sviende nederlag for den afghanske regjeringen, etter at Taliban den siste uken har satt inn en offensiv man sjelden har sett maken til.

Talibans flagg flyr til tops i provinshovedstaden Pul-e-Khumri, som ble overtatt tirsdag. Foto: AFP

– De brøt seg inn i fengselet i løpet av kvelden, og har nå tatt over kontrollen. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange innsatte som er sluppet fri, men det er mange, sier en talsperson for myndighetene i byen.

Biden angrer ikke

Talibans offensiv sjokkerer både afghanske myndigheter og landets allierte. Gruppen kontrollerte mesteparten av Afghanistan fra 1996 til 2001, før de ble kastet ut for å bistå al-Qaida lederen Osama bin Laden etter terrorangrepene 11. september. Nå ønsker Taliban å nedkjempe den amerikansk-støttede regjeringen, og gjeninnføre strenge islamske lover.

USAs president Joe Biden sier han ikke angrer på avgjørelsen om å trekke ut amerikanske styrker fra landet. Han oppfodrer afghanerne til å «kjempe for landet sitt». Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, sier USA vil støtte afghanske myndigheter – inntil videre.

– Vi vil fortsette å hjelpe til med luftstøtte. Vi vil fortsette å forsyne styrkene deres med mat og utstyr, og betale alle lønningene deres, sier Psaki onsdag.

Jen Psaki sier de vil fortsette å støtte afghanske myndigheter, men kan ikke si hvor lenge. Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

31. august er den offisielle sluttdatoen for USAs krig i Afghanistan, og Psaki kan ikke si om luftstøtten vil fortsette etter dette.

Planlegger evakuering

Ifølge The Guardian har en rekke ambassader i Kabul nå begynt å planlegge for eventuelle evakueringer dersom situasjonen skulle forverre seg. Talibans inntog i en rekke provinser har tatt Kabul på senga, og konflikten beveger seg med stormskritt mot hovedstaden.

Tusenvis er sendt på flukt etter kampene. Her sover et enslig barn i en park i Kabul. Foto: Reuters

Ifølge sikkerhetsstyrker i Kabul, er alle veier inn til hovedstaden fylt opp av personer som flykter fra volden i de tilgrensende regionene. Det er vanskelig å si om medlemmer av Taliban befant seg i de store folkemengdene.

– Frykten er nå at selvmordsbombere beveger seg inn i ambassadeområdene, for å skremme, skade og forsikre seg om at alle rømmer så snart som mulig, sier en vestlig sikkerhetskilde til Reuters.

Tempoet forbløffer

Eksperter i regionen advarte om konsekvensene av en Taliban-offensiv da USA trakk ut sine styrker tidligere i år. Likevel var det ingen som spådde at afghanske styrker ville kapitulere i et slikt tempo.

– Jeg er ikke overrasket over at Taliban setter de afghanske styrkene under press, spesielt i lys av USAs tilbaketrekning. Det som overrasker meg er hvor raskt Taliban beveger seg og tar over kontrollen, sier den pensjonerte amerikanske generalen Joseph Votel.

Så lenge Taliban utvider offensiven for hver dag som går, kan selv estimatet på 90 dager virke optimistisk. De afghanske myndighetene virker å ha kollapset i møte med styrkene. Ifølge EU har Taliban nå kontroll over 65 prosent av landet, inkludert elleve ulike provinshovedsteder.

Også i provinshovedstaden Kundiz markerer det hvite flagget Talibans inntog. Foto: Abdullah Sahil/AP Photo

Trenden kan snu

Tjenestepersoner i det amerikanske militæret mener de hyppige seirene til Taliban gjør at Kabul trolig vil være isolert i løpet av en måned, men påpeker at det likevel ikke er for sent for afghanske myndigheter.

– Dette er ikke skrevet i stein, sier en talsperson til Reuters, som sier afghanske sikkerhetsstyrker kan snu trenden om de setter inn ekstra styrker.

Ifølge FN har over 1000 sivile blitt drept den siste måneden. Røde Kors opplyser at over 4000 skadde har blitt behandlet ved deres afghanske klinikker.