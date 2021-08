Polens nasjonalforsamling vedtok omstridt medielov

Polens nasjonalforsamling har vedtatt en ny medielov etter at den høyreorienterte regjeringskoalisjonen mistet flertallet som følge av strid om lovforslaget.

Loven vil hindre at selskap utenfor EØS har en kontrollerende aksjepost i polske medieselskaper. Det vil innebære at amerikanske Discovery må selge sin majoritetsandel i TVN, som er et av Polens største private TV-nettverk og ofte dekker regjeringen kritisk.

Forslaget til ny medielov som vil forby ikke-europeisk eierskap av polske medier, var bakteppet for et kaotisk og følelsesladd møte i parlamentet onsdag.

Da tapte regjeringen hele fire avstemninger i nasjonalforsamlingen.

Med bare to stemmers overvekt vant opposisjonen fram med et første forsøk på å utsette en avstemning om loven til september.

Presidentens signatur

Beslutningen var uventet, og noen opposisjonspolitikere jublet og sa at det fortsatt er håp om å bevare pressefriheten. Samme kveld besluttet parlamentets leder å holde en ny avstemning, som regjeringen vant og som gjorde at det likevel ble holdt en avstemning om medieloven sent onsdag kveld.

Opposisjonelle parlamentarikere reagerte med å anklage regjeringen for å kjøpe seg støtte, men flertallet banket gjennom medieloven.

Sparket visestatsminister

Dramaet i Warszawa fant sted dagen etter at statsminister Mateusz Morawiecki sparket visestatsminister Jaroslaw Gowin fra Avtale-partiet fordi han kritiserte den nye loven. Onsdag forlot partiet regjeringskoalisjonen.

– Det parlamentariske flertallet, limt sammen med gjørma fra korrupsjon og utpressing, forvitrer foran våre øyne, tvitrer tidligere EU-president Donald Tusk.

Han leder opposisjonspartiet Borgerplattformen.

Mindretallsregjering

Koalisjonen kan fortsette å styre som en mindretallsregjering ettersom det krever en formell mistillitsavstemning å velte den.

– Alt ser ut til å peke mot at vi blir sittende med en mindretallsregjering, sier Adrian Zanberg fra Venstrepartiet.

– Den kan kanskje fortsette en stund, men den er ikke lenger i stand til å regjere, sier Tusk.

Kommentatorer peker imidlertid på at Morawiecki kan få trøbbel med å fortsette ettersom han vil være avhengig av støtte fra ytre høyre-partiet Konføderasjon, som er kritisk til regjeringen.

Det neste ordinære valget i Polen er ikke før i 2023.

Pressefrihet

Avtale-partiet, som har 13 av de 460 representantene i nasjonalforsamlingen, ble sett på som det mest moderate av de tre partiene i koalisjonsregjeringen. Regjeringskoalisjonen, som har styrt Polen siden 2015, domineres av Lov- og rettferdighetspartiet (PiS).

Den nye medieloven som de folkevalgte godkjente onsdag, blir av enkelte sett på som et være eller ikke være for uavhengige medier i Polen.

Den høyrepopulistiske regjeringen har i løpet av de siste seks årene innskrenket de frie mediene og rettsvesenets uavhengighet i landet.

Amerikanere kan bli tvunget ut

PiS mener medieloven er nødvendig for å hindre at fiendtlige utenlandske makter tar kontroll over kringkastere og er i tråd med lovverket i andre europeiske land.

Tirsdag demonstrerte flere tusen mennesker flere steder i Polen mot lovforslaget. USA har sterkt kritisert forslaget og advart om at det kan få følger for utenlandsinvesteringer i Polen.