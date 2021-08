BT: Brann-spillere hadde sex på Stadion under skandale-nachspielet

Bergens Tidende skriver onsdag kveld at det skal ha vært seksuell omgang på Brann Stadion under spillernes nachspiel natt til tirsdag.

Natt til onsdag ble det kjent at Brann-spillere festet til langt på natt og drakk alkohol på Brann Stadion. Klubbledelsen var tidlig ute med å si at dette er et brudd på klubbens regler.

Bergens Tidende skriver onsdag kveld at noen Brann-spillere har innrømmet overfor ledelsen å hatt seksuell omgang med kvinnelige gjester på Brann Stadion, blant annet ved garderobefasilitetene.

Ifølge avisen, skal fire kvinner tidlig i 20-årene ha deltatt på nachspielet på Brann Stadion. . Tolv Brann-spillere skal ha vært på Stadion på nachspielet, og noen skal ha vært der helt til 05.00 tirsdag morgen.

Bergens Tidende skriver også at det skal ha vært løping i lettkledd klesdrakt på gressmatten på Brann Stadion. Det får også TV 2 opplyst.

TV 2 snakket tidligere onsdag med Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen om hvilke konsekvenser skandale-nachspielet kan ha for spillerne som deltok.

– Det kommer helt sikkert noen konsekvenser for de tolv involverte spillerne. Hvilke konsekvenser har vi ikke kommet frem til, og det blir en personalsak som vi kommer til å ta internt, sier sportssjefen til TV 2.

Brann-trener Eirik Horneland sa til BT følgende om episoden:

– Timingen er fryktelig svak. Vi har en ekstremt viktig kamp søndag, og når vi velger å gå denne veien, så er det utrolig uklokt. Alt med saken irriterer meg grenseløst, men vi får ikke reversert det.

Flere spillere har onsdag lagt seg flate etter det som skjedde natt til tirsdag.

– Vi klarte å grave oss et jævlig stort hull. Det er utrolig skuffende. Det er tungt for meg å stå her, sa Kristoffer Barmen til Bergensavisen.

Brann ligger desidert sist i Eliteserien etter 14 spilte kamper, med sju poeng opp til kvalifiseringsplassen. På søndag venter Sandefjord på Brann Stadion.