Chelsea byttet keeper - vant Supercupen etter straffedrama

Chelsea 7-6 Villarreal e.str. (1-1 etter ordinær tid)

Se alle målene og Kepa Arrizabalagas redninger øverst!

Chelseas første obligatoriske kamp for sesongen var også de kongeblås første mulighet til å sikre seg sesongens første trofé. I Supercup-finalen, oppgjøret mellom forrige sesongs Champions League-vinnere og Europa League-vinnere, ventet spanske Villarreal på motsatt banehalvdel.

På Windsor Park i Belfast var det Chelsea som til slutt kunne løfte pokalen etter straffedrama.

Hakim Ziyechs ledermål i førsteomgang ble utlignet av Gerard Moreno etter hvilen. Målløse ekstraomganger i Belfast fulgte og dermed også straffesparkkonkurranse.

Thomas Tuchel valgte da å bytte keeper. Eduoard Mendy ble erstattet av Kepa Arrizabalaga, som ble utkjelt for å nekte å gå av banen før straffesparkkonkurransen i Ligacupfinalen i 2019.

– Dette var ikke spontant. Vi snakket sammen med keeperne, sier Tuchel om keeperbyttet.

– Vi snakket åpent om det med keeperne om straffestatistikken og at om vi har en straffekonkurranse, så vi vil vi ta byttet for å hjelpe laget, legger tyskeren til og roser førstekeeper Mendy som la egoet sitt til side.

TV 2s fotballekspert Morten Langli likte keeperbyttet.

– Jeg synes det er kult, frisk «coaching». Tuchel vet at Kepa har dobbelt så bra statistikk på straffespark, sa Langli om byttet før straffesparkkonkurransen.

Byttet skulle også betale seg. Spanjolen reddet Villarreals andre straffespark før han fikk gult kort for provokasjoner før det tredje. Han reddet også det avgjørende straffesparket og Chelsea vant dermed Supercupen.

– En hver finale har sin historie og en ny historie ble skrevet i Belfast i kveld, kommenterte TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Fysisk var det det verste som kunne skje, at vi måtte spille ekstraomganger, men psykisk var det det beste, å starte sesongen med et trofé, sa Tuchel.

Ziyech-scoring og skade

De blåkledde som gikk offensivt til verks og skapte flere sjanser. Etter 27 minutter satt angrepsspillet endelig til perfeksjon for Thomas Tuchels menn. Et herlig innlegg fra Kai Havertz ble ekspedert i mål av Hakim Ziyech.

Det skulle imidlertid bli en kveld med blandede følsleser for den marokkanske målscoreren. Få minutter senere måtte den kreative angrepsspilleren ut med en skade i armen. Inn kom Christian Pulisic.

Moreno i metallet

Villarreal var svært farlig frempå på overtid i førsteomgangen. Alberto Moreno klinket ballen i tverrligger og ned, men på feil side av streken. 1-0 i favør Chelsea til pause.

Sju minutter etter pause skjøt Gerard Moreno, spissen som scoret mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i Europa League-finalen i mai, også i metallet. Denne gangen i stolpen.

Den spanske landslagsspissen skjøt fra utsiden av sekstenmeteren, men en mesterlig redning redning fra Eduoard Mendy sørfget for at den gule ubåten måtte finne frem periskopet for å lete etter en utligning.

– Villarreal har tatt tak i dirigentpinnen, kommenterte Petter Myhre, som mente at spanjolene hadde fortjent en utligning etter en time spilt.

Til slutt løsnet det for Gerard Moreno. En lekker vegg med Boulaye Dia, som hælsparket ballen tilbake, første så til et drømmeskudd i lengste til 1-1.

Til slutt vant Chelsea Supercupen etter straffesparkkonkurranse.