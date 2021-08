TV 2s ekspert tror Chelsea sikrer seg sesongens toppscorer

Én time før onsdagens Supercup-finale mot Villarreal dukket det opp bilder av Romelu Lukaku, som gikk av et privatfly i London.

Dermed ser det trolig ut som om at den storvokste belgieren igjen blir Chelsea-spiller innen kort tid. Noe som gleder TV 2s eksperter.

– Hvis jeg skulle satt penger på hvem som blir toppscorer i Premier League, så hadde jeg satt dem på Lukaku, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt under sendingen før Supercup-finalen.

TV 2s fotballekspert Morten Langli, som gjorde comeback i TV 2s studio onsdag, er klar på at Chelseas angrepsrekke nærmer seg perfekt.

– Den angrepsrekken ser nå nesten komplett ut, med tanke på de ulike spillertypene. Det synes jeg er viktig. Se hva Edinson Cavani tilførte Manchester United da han kom inn der. Det er viktig når man setter sammen en spillerstall, sier Langli.

Ikke nødvendigvis dårlige nyheter for Werner

For et år siden var det trolig få Chelsea-supportere som hadde sett for seg at Lukaku skulle returnere til den blå delen av London. Da brukte nemlig Chelsea rundt 550 millioner kroner på RB Leipzigs målmaskin Timo Werner.

Tyskeren måtte til tider tåle kraftig kritikk forrige sesong og endte opp med beskjedne seks seriemål på 35 kamper. Dersom man tar med de målgivende pasningene (tolv) ser det litt lysere ut for den lynraske angriperen.

Nå er det trolig to scenarioer som venter Werner. Enten en plass på kanten, eller en plass på benken.

– Jeg tror ikke det er enten eller med Werner eller Lukaku. Tuchel kan bruke begge to. Werner ute til venstre og Lukaku i midten, sier Langli.

Den belgiske kraftspissen var den store stjernen da Inter sikret seg ligatittelen i Serie A forrige sesong. På to sesonger i Italia noterte Lukaku seg for 47 mål på 72 kamper. Et målsnitt som trolig gir Chelsea-supporterne håp om en ny Premier League-tittel.

– Det var til tider litt vondt å se på Wener forrige sesong. Han sløste med sjansene og var hårfint i offside da han scoret ved flere anledninger. Jeg har enormt stor tro på denne Lukaku-signeringen, sier Thorstvedt.

Forsøkte å hente Lukaku tilbake i 2019

Romelu Lukaku var bare 18 år gammel da Chelsea hentet ham i 2011. Alderen var ikke det eneste som bidro til at det var vanskelig å få spilletid. På topp konkurrerte han mot Didier Drogba og Fernando Torres.

Etter utlån til West Bromwich og Everton, valgte sistnevnte å kjøpe Lukaku i 2014. Belgieren ble en stor suksess i den blå delen av Liverpool. Chelsea ønsket å hente Lukaku tilbake til London, men endte til slutt opp med å signere Álvaro Morata. Manchester United sikret seg Lukaku for rundt 800 millioner.

STORT TALENT: Romelu Lukaku var et stort talent da Chelsea hentet ham som 18-åring. Nå returnerer han trolig i løpet av få dager. Foto: Andrew Couldridge

Lukakus tid på Old Trafford ble etter hvert tøff og i 2019 ble han presentert som Inter-spiller.

TV 2-ekspert Thorstvedt tror Chelsea har sikret seg en bedre spiller enn den som ankom Italia for to år siden.

– Da han dro fra Premier League sist, fra Manchester United, var ikke det med gledelige følelser. Han har lykkes enormt bra i Italia. Dette Inter-prosjektet er i ferd med å gå bittelitt i oppløsing, så ser han «hvem får jeg rundt meg i Chelsea». Han har så enormt mange spillere som kan sette ham opp.

Langli er helt klar på hva Chelsea får når Lukaku tar på seg den blå drakten igjen og stiller seg fremst på banen.

– Man mangler vel ikke så mye i et lag som vant Champions League... De får en helt annen type enn dem de har der. Med Giroud ut, så får Tuchel en bedre, raskere, mer målfarlig spiller inn på laget. Det gir veldig mange alternativer i det fremre leddet, hvor de forsterket seg veldig før sist sesong med Ziyech, Havertz og Werner. De har veldig mye å velge på der fremme.

Chelsea åpner Premier League-sesongen borte mot Crystal Palace kommende lørdag. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.