Rekordmange bytter parti

Det er bakgrunnstall fra TV 2s siste partibarometer fra Kantar som viser en klar tendens: Mens 540 000 velgere hadde byttet parti i august for fire år siden – er tallet denne måneden 750 000.

En økning på 210.000 velgere.

–Det betyr at vesentlig flere på et tidlig tidspunkt har bestemt seg for stemme på et nytt parti, sier Sørensen.

– Jeg kan kke kan huske å ha sett noe lignende.

Det er Høyre og Frp som opplever størst økning i velgerflukten, sammenlignet med august 2017.

Tabellen under viser hvor mange av velgerne fra forrige valg som er blitt borte for hvert av partiene.

I 2017 mistet for eksempel Senterpartiet 8000 av velgerne som stemte på dem i 2013. I år har partiet mistet 59 000 av dem som stemte på dem i 2017.

– Er ikke det rart at Sp mister så mange velgere, de ligger jo an til å gå kraftig frem?

– Tabellen viser hvor mange velgere som svikter hver parti. Husk at de samme velgerne drar til et annet parti, og Sp er blant dem som får flest nye velgere fra andre partier, sier Sørensen.

Han understreker hovedpoenget: At rekordmange velgere er i bevegelse mellom partiene. Det kan skape mer liv i valgkampen.

Endringsvalg

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier tallene er interessante.

– Dette bekrefter at vi er på vei mot et endringsvalg. Velgerne er på jakt etter noe nytt, sier Bergh.

– Det at så mange er i bevegelse mellom partiene, kan det gi politikerne mer å kjempe om enn normalt i valgkampen?

– Det kan det opplagt, men så lenge målingene er som nå skal det mye til før velgerne bytter tilbake til motsatt side igjen.

Tallet på velgere som ikke har bestemt seg ligger rundt 450 000. Det er det samme som sist.