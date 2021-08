Ut mot regjeringen: – De bagatelliserer at de under 18 år også kan bli syke

Virusforsker Anne Spurkland reagerer sterkt på at regjeringen vil gjenåpne samfunnet og heve alle restriksjoner før barn under 18 år får tilbud om vaksine.

Tirsdag sprakk VG nyheten om at alle tiltak trolig blir fjernet så fort alle over 18 år har fått tilbud om andre vaksinedose i slutten av september.

Professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo mener i likhet med regjeringen at vi på et eller annet tidspunkt må fjerne alle tiltak, men reagerer på tidspunktet.

– Spørsmålet er hvor fort det skal skje, og hva gjør man med dem som ikke er beskyttet? De som ikke er vaksinert, vil bli smittet før eller siden, sier hun.

Spurkland peker på barn, som ikke får tilbud om vaksine i Norge. Svært mange andre land tilbyr barn fra 12 år vaksiner, blant annet i Danmark.

– Jeg er spesielt bekymret for dem under 18 år, sier hun.

Frykter at barn havner på sykehus

Professoren og immunologen mener at barn ble «avfeid som et ikke-problem» i intervjuet statsminister Erna Solberg (H) og Bent Høie (H) gjorde med VG.

– De bagatelliserer at de under 18 år også kan bli syke. Samtidig kommer det meldinger fra USA om at mange barn er innlagt på sykehus med covid-19, sier Spurkland.

1,1 millioner nordmenn under 18 år er ikke vaksinert mot korona.

Folkehelseinstituttet har sagt at de skal ta stilling til om de skal anbefale vaksinering av barn fra 12 år innen utgangen av september. Deretter er det opp til regjeringen.

– Når et visst antall barn blir smittet, risikerer også et visst antall barn å havne på sykehus. Hittil har få barn i Norge blitt smittet fordi de har vært beskyttet av tiltakene, sier Spurkland.

Se hvordan helseminister Bent Høie (H) svarer på kritikken lenger ned.

Bør kunne beskytte sine barn

Spurkland viser til at regjeringen under pandemien har vært opptatt av at barn skal prioriteres.

– Barn og unge har tatt en stor del av støyten under pandemien. Når alle tiltakene tas bort, kommer smitten til å spre seg i barnebefolkningen. Jeg synes foreldre bør få klar beskjed allerede nå om at de vil få muligheten til å beskytte sine barn med vaksine, sier Spurkland.

Ifølge en undersøkelse gjort av Opinion i juni svarte 70 prosent av foreldrene med barn under 18 år at de er villig til å vaksinere barnet.

SKOLER: Forskerne forteller at de er bekymret for et kraftig smittehopp når skolene åpner igjen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Frykter smittebølge

Neste uke åpner skolene igjen, og da kommer også mange tilbake på jobb.

SMITTE: Ørjan Olsvik er bekymret for at en stor del av befolkningen fortsatt ikke er fullvaksinert. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, er også bekymret for at smittetrykket kan bli svært høyt når den mest uvaksinerte delen av befolkningen skal samles innendørs.

Han mener at åpning av skoler på grønt nivå kan være et «forsøk på å etablere flokkimmunitet», om så, må det også gjennomføres klare risikoanalyser.

– Vi kan få en smittebølge i Norge. Først og fremst er det den mer smittsomme deltavarianten av viruset. Deretter er det fordi barna kommer inn som en faktor her. De smitter foreldrene sine, og en stor del av populasjonen mellom 25 og 40 år er ikke vaksinert, sier Olsvik.

– Beklagelig

Smitten øker i Norge, men FHI forsikret i den nyeste ukesrapporten at situasjonen er under kontroll.

Onsdag ble det registrert 666 nye smittetilfeller. Det er et høyeste smittetallet siden mai.

– Er du bekymret for at det kan være et feiltrinn å åpne i slutten av september?

– Det vil jeg ikke si. Men jeg savner et perspektiv på at det er en del mennesker med den åpningen som kommer til å bli smittet. Det mangler fra regjeringen sin side et tydelig signal på at foreldre skal få et valg mellom vaksine og smitte. Slik som det kom i går (tirsdag journ.anm.), var det ikke et valg for foreldrene. Det synes jeg er beklagelig, sier Spurkland.

Vil ikke forhaste seg

– Gambler dere med helsen til uvaksinerte, som barna?

– Mest sannsynlig skal vi vaksinere de på 16 og 17 år. Det er det første som vil skje etter alle over 18 år har fått tilbud om andre dose, sier helseminister Bent Høie (H).

Han forteller at regjeringen planlegger å ta den endelige beslutningen basert på de siste oppdaterte dataene som de får internasjonalt.

– Vi har tid i Norge til å vente med å ta beslutning om vi skal anbefale barn under 16 år å ta vaksinen. Det tror jeg også foreldre som skal ta valget på vegne av barna setter pris på. At de vi at vi som myndigheter ikke tar en forhastet beslutning, men faktisk bruker tiden som vi har til å få den siste informasjonen og erfaringene før vi tar en så vanskelig avveining som det, sier helseministeren.