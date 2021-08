– Man føler seg rett og slett veldig liten

Se Ladies Tour of Norway på TV 2 og Play fra 15:30 torsdag

For med unntak av banesyklist Anita Yvonne Stenbergs svært oppløftende 5.plass på lekenes siste dag, var det en mager fangst Sykkel-Norge satt igjen med etter OL.

I herrenes landeveisritt ble Markus Hoelgaard beste norske på en 34.plass, over 10 minutter bak vinneren, mens Tobias Foss ble nummer 23 på tempoen. På kvinnesiden måtte Borgli bryte fellesstarten, mens Katrine Aalerud endte på en 37.plass. I terrenget endte Erik Hægstad opp med en 24.plass, mens Tore Navrestad måtte takke for seg i BMX-semifinalene.

– Hva var det som ikke stemte i Tokyo?

– Det er et godt spørsmål. Jeg fikk forberedt meg som jeg skulle, men det var nok en stor totalbelastning både fysisk og psykisk som gjorde at det ble litt for mye. Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva som ikke stemte, men jeg følte meg ikke helt super inn mot Tokyo. Jeg hadde noen tunge dager på trening der nede også, sier 31-åringen.

– Det blir veldig tomt og kjipt

Å reise hjem uten et resultat var alt annet enn enkelt.

– Det blir veldig tomt og kjipt. Man føler seg veldig liten, rett og slett. Jeg skulle ønske jeg kom hjem med et godt resultat for Norge. Jeg har jo hatt det som et mål veldig lenge, og det var det flere som hadde. Så jeg skulle ønske jeg fikk mer ut av det jeg gjorde i forkant. Dette var absolutt et stort mål, sier hun.

Borgli, som måtte stå over NM i forkant av OL på grunn av en ufarlig hjerterytmeforstyrrelse, er nå på plass i Halden for Ladies Tour of Norway.

FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope stiller med to reelle kandidater til sammenlagtseieren i Cecilie Uttrup Ludwig og Marta Cavalli, men Borgli er usikker på egen form etter nedturen i Japan.

– Jeg er spent på hva jeg kan få til. Jeg har lyst til å vise meg frem og få ut potensialet mitt her. Vi er et bra lag, så vi har høye mål. Vi har to veldig gode klatrere som kan gjøre det bra opp til Norefjell, så jeg vil gjerne gjøre en jobb for de inn i bakken. De lokale rundene på hver etappe er også spennende. Alt kan skje. Og det liker jeg, sier hun.