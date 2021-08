– Vi er kanskje ikke like sterke som herrene, men vi kan sykle fjell vi også

I årets Ladies Tour of Norway får kvinnene endelig muligheten til å sykle en tøff fjelletappe. At kvinnene ofte må sykle lettere løyper enn herrene, får flere profiler til å reagere.

– Jeg elsker dette løpet! Og vi kunne ikke ha bedt om bedre vær. Det er deilig å være tilbake. Vi syklet en tur i dag tidlig, og man blir bare så glad. Rett og slett glad fordi det er så fint her. Jeg gleder meg så mye, spesielt til etappe 3. Det blir godt.

Cecilie Uttrup Ludwig er både en av verdens beste og mest energiske syklister.

Dansken kommer til Ladies Tour of Norway som en av de aller største favorittene, bare bak verdensener Annemiek Van Vleuten, og har allerede begynt å se frem til lørdagens tredje etappe.

Da skal nemlig rytterne få lov til å prøve seg på noe som er påfallende uvanlig i kvinnesykling: en skikkelig fjelletappe.

FJELLGEIT: Cecilie Uttrup Ludwig er en av verdens beste klatrere.

– De må tro at vi rett og slett ikke er sterke nok

Etappe 3 går nemlig i mål på toppen av Norefjell etter over 11 kilometer i motbakke.

Det er første gang i Ladies Tour of Norway at en «toppfinish» er på menyen, og det hører også til sjeldenheten internasjonalt.

Noen hederlige unntak (kvinnenes Giro d'Italia og enkelte mesterskap) er det, men det å få sykle lengre og tyngre motbakker har vært en tidvis betent debatt på kvinnesiden av sykkelsporten de siste årene.

– Det er synd (at det er så sjelden, journ. anm.), for det er så mange kvinneritt som slutter på flatene og som er for spurterne. Vi mangler ritt der vi kan gå i mål på toppen av fjell! Ryttere som meg selv, fjellgeiter, kunne godt tenke oss flere slike etapper. Vi blir så glade når vi får en sånn mulighet, sier Uttrup Ludwig.

– Hvorfor er det slik? Dere er vel sterke nok til å sykle de samme bakkene som herrene?

– Presis! Det er akkurat det. Jeg føler av og til at arrangørene må tro at vi rett og slett ikke er sterke nok til å gå i mål på toppen. Det klarer vi jo! Vi er kanskje ikke like sterke som herrene, men vi kan absolutt gå i mål på toppen av fjell vi også. Det er ikke noe problem, fortsetter FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope-rytteren.

– Vi får nok et mer Tour de France-lignende ritt

At rittarrangører tidligere har tenkt at kvinnene rett og slett ikke er gode nok, er en teori lagvenninne Stine Borgli deler.

– Det er mulig at folk undervurderer oss. Det vil jeg tro. For vi har jo vesentlig kortere etapper enn herrene også. Det henger egentlig ikke på greip at de skal kutte både distanse og profil. Man kan godt ha kortere etapper, vi trener jo litt færre timer enn herrene, men man kan fint ha litt tøffe etapper. Og det er jo sånn man kan utvikle klatrere. Man må tørre å begynne. Det er bra det blir mer av det i fremtiden, sier hun.

Rittarrangør Roy Moberg er klar på at en etterlengtet fjelletappe sannsynligvis vil endre måten rittet blir kjørt på.

Stine Borgli.

– Det blir et mer dynamisk ritt enn tidligere. Etappen til Norefjell vil «sette» mye av sammendraget. Vi får nok et litt mer Tour de France-lignende ritt, hvor noen ryttere vil gå for sammendraget på etappe 3, mens andre etapper vil leve sitt eget liv.

– Mange kvinner har etterspurt slike etapper lenge. Hvorfor har dere tatt inn en slik etappe i år?

– Det har først og fremst hatt noen økonomiske begrensninger tidligere, i og med at det koster mer å forflytte ryttere og hele apparatet. Vi har hatt lyst på en fjelletappe i tre år nå, og nå får vi det endelig til, sier Moberg.

