Slo tilbake etter skrekkoppkjøring. Nå er han eneste nordmann i Vueltaen

Den klatresterke bergenseren, som sykler for belgiske Intermarche-Wanty-Gobert, var sekunder unna sammenlagtseieren i Arctic Race of Norway, men måtte til slutt se seg slått av Philipp Walsleben.

– Nei, du kødder. Nei, utbrøt han til TV 2 like etter målgang.

Nå har han ristet av seg skuffelsen.

– Blir trangere i toppen

– Jeg håper at formen skal være like bra i Vuelta som den var under Arctic. Er den det, så er alt mulig. Men det er flere gode ryttere der enn det er her, så det blir litt trangere i toppen, men jeg håper på et godt resultat der også, fastslår han.

Eiking hadde en trøblete forsommer, hvor han blant annet satt innesperret 19 dager på et karantenehotell i Spania.

Den gang beskrev han opplevelsen som «å være i fengsel». Snaue tre måneder etterpå er han tilbake på den iberiske halvøy, som en av sykkelsesongens overraskelser.

Han er optimist når han blir spurt om sine egne muligheter i treukersrittet.

– Vi har et par gode klatrere, blant andre Louis Meintjes, som kommer fra Tour de France. Han håper selv på en bedre form nå i Vueltaen, som kanskje passer ham enda bedre enn Tour de France som en sammenlagtkandidat. Men ellers regner jeg med at jeg har frie muligheter på veldig mange etapper. forklarer han.

NORSK TROIKA: Eiking blir lagkamerat med Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm (to og tre fra venstre) Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fremtiden skal avgjøres

Vueltaen betyr mye også på andre fronter: Underveis skal hans egen framtid avgjøres.

– Vi får se hva som skjer, sier han.

– Vil du bli i Wanty?

– Jeg trives veldig godt her, så vi får se om det dukker opp et tilbud. Det er klart det er veldig fristende å bli i Wanty nå når Svein Erik og Alex har signert.

Svein Erik Bystrøm og Alexander Kristoff signerte nemlig for henholdsvis to og ett år for Eikings lag tidligere i august.

– De er veldig fornøyde og jeg trives veldig godt. Nå har jeg vært her i fire år. Jeg kjenner jeg begynner å bli kjent med systemet, så det hadde vært kjekt å fortsette, avrunder Eiking.