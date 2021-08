Frykter én milliard klimaflyktninger: – Det vil bli dramatisk

Cox Bazar-leiren i Bangladesh er verdens største flyktningleir. I leiren er 900.000 rohingya-flytninger fra Myanmar rammet av en av de verste flommene i moderne tid.

Titusener er på flukt for andre gang. Denne gangen er på grunn av klimahendelser. De er en del av flere titalls millioner menneskene på jorda som er på flukt som følge av klimahendelser.

– I fjor var det over 30 millioner mennesker som mistet hus og hjem på grunn av naturkatastrofer. Det er over tre ganger flere enn alle de som flyktet på grunn av krig og konflikt, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

OVER 30 MILLIONER: Egeland sier at det var tre ganger flere klimaflyktninger enn folk som flyktet på grunn av krig og konflikt i 2020. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kan bli enda flere

Denne uken slo FNs klimapanel fast at vi uansett tiltak vil få en temperaturstigning på 1,5 grad i 2050.

Dersom utslippsmålene i Parisavtalen ikke blir oppnådd vil det bli enda verre.

– Rapporten viser at for hver bit global oppvarming, om det så er en tidels grad, så blir ekstremværet sterkere og havstigningene vil gå raskere. Det vil medføre alle disse konsekvensene som vi vet har betydning for samfunnet, sier Bjørn Samset ved Cicero.

KLIMAFORSKER: Bjørn Samset ved Cicero har vært med på å utarbeide den nye klimarapporten fra FNs klimapanel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Til våren lanserer FNs Klimapanel del to og tre av rapporten. Der vil et eget kapittel handle om klima og migrasjon. I likhet med resten av rapporten vil det bli dyster lesing.

I dag er om lag 80 millioner mennesker i verden på flukt.

I 2050 vil mellom 25 millioner og en milliard personer bli tvunget til å flytte, utelukkende på grunn av klimahendelser. Antallet som oftest blir vist til er 200 millioner.

En rapport fra 2020 fra Institute for Ecomonics and Peace (IEP) anslår at over en milliard mennesker må flytte innen 2050 på grunn av klimaendringer.

– Det vil bli dramatisk, vi vil se migrasjonsstrømmer som vi ikke har sett før, sier Egeland.

Sahel-beltet i Afrika, deler av Midtøsten og Asia er områdene som blir hardest rammet. Tørke i Afrika vil tvinge millioner av mennesker nordover mot Europa, mens Asia vil slite med flere hundre millioner på flukt fra flom.

– Og de må jo søke tilflukt andre steder, så det vil bli press på landegrenser, med mindre det blir en helt annen investering i mottiltak, sier Egeland.