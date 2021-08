Vegard Forren er ferdig i Brann

Onsdag ettermiddag skriver Brann at Forren er ferdig i klubben.

– Vi har de siste ukene sett etter muligheter for Vegard til å finne seg en ny klubb. Han har ikke fått bidratt som ønsket på banen denne sesongen på grunn av skader, og han har en familiesituasjon som har gjort den siste tiden krevende for han, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

– Vi har prøvd å finne en ny klubb til han, men så langt har det ikke lyktes. Ved å avslutte arbeidsforholdet nå, er det fremdeles tid igjen før overgangsvinduene stenger.

I sin pressemelding opplyser ikke Brann om nachspiel-saken har noe med termineringen av kontrakten å gjøre.

– Jeg forstår at tankene går dit, men dette har ingen sammenheng med festen på Brann Stadion. Vi har tatt en sportslig vurdering og han inngår ikke i de planene, sier Jimmi Nagel Jacobsen til TV 2.

– Var Forren med på nachspielet?

– Han var der, men det hadde ikke noe med det å gjøre.

Vegard Forren på sin side sier timingen er god for å avslutte kontrakten. Han sier selv at dette er en sak som har pågått i rundt to uker.

– Jeg er glad for å ha kommet til enighet etter en dialog som har pågått i et par uker. Det var riktig timing for meg med tanke på familiesituasjonen og Brann har signalisert at jeg ikke var i de sportslige planene, sier Forren til TV 2.

Videre sier midtstopperen til klubbens hjemmeside at han ønsker å takke klubben og gjerne skulle ha bidratt til å løfte klubben.

Tolv spillere på nachspielet

Bergens Tidende skrev natt til onsdag at flere Brann-spillere hadde deltatt på et nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag.

Da bekreftet daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen at klubben behandlet et brudd på interne regler.

Onsdag formiddag skrev BT at det dreide seg om tolv spillere.

Etter onsdagens trening stilte Kristoffer Barmen opp for media og innrømmet at han hadde vært på nachspielet. Til Bergens Tidende og Bergensavisen uttalte han følgende:

– Jeg forstår at folk i Bergen er skuffet over oss, det er jeg også. Jeg håper vi kan stå sammen og på sikt kanskje bli tilgitt, sa Barmen til BT.

– Vi klarte å grave oss et jævlig stort hull. Det er utrolig skuffende. Det er tungt for meg å stå her, sa Barmen til Bergensavisen.