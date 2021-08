Psykisk utslitt etter OL-nedturen - mister høydepunkt på hjemmebane

Katrine Aalerud (26) reiser på ferie for å "glemme" at verdenseliten sykler på hjemmebane.

Se første etappe av Ladies Tour of Norway fra kl.15.30 på TV 2.

26-åringen fra Vestby glimrer med sitt fravær når verdenseliten er samlet i Halden for å tråkke i gang den syvende utgaven av Ladies Tour of Norway torsdag.

Ladies Tour of Norway Torsdag 12.august: Halden -Sarpsborg Fredag 13.august: Askim - Mysen Lørdag 14.august: Drammen - Norefjell Søndag 15.august: Drøbak - Halden Se alt på TV 2!

Opprinnelig var firedagersrittet på rittplanen til Katrine Aalerud i sommer, men noen dager før ett av sommerens høydepunkter på hjemmebane kastet Aalerud inn håndkledet.

– Jeg følte at det ikke har gått så bra i juli og trengte en pause mentalt for å restille meg foran resten av sesongen, selv om det selvfølgelig ikke passer så bra nå, sier Aalerud til TV 2.

Aalerud imponerte med sterk femteplass sammenlagt i Vuelta a Burgos Feminas i mai, flere gode topplasseringer i Giro d'Italia Donne i juli og ble norgesmester på tempo en måned før OL, men i Tokyo trillet hun inn til en skuffende 37.plass.

– Jeg har aldri slitt med å miste motivasjonen, men da jeg slet i OL kjente jeg at det har jeg aldri lyst til å kjenne på igjen, forteller Movistar-rytteren og sikter til når hun så favorittene seile i fra, før hun fortsetter:

– Jeg pushet kroppen litt for hardt litt for lenge. Jeg burde lyttet mer til kroppen i juli, men følte at det gikk så bra. Det er veldig synd det skjedde på dette tidspunktet, men jeg lærte det den harde veien denne gangen, sukker hun.

For nå var Aalerud en av forhåndsfavorittene i det sterke feltet med blant annet lagvenninne Annemiek van Vleuten, SD Worx-rytterne Ashleigh Moolman og Niamh Fisher-Black, i tillegg til FDJ-duoen Marta Cavalli og Cecilie Uttrup Ludwig på startstreken.

Og spesielt lørdagens dronningetappe med målgang på Norefjell var nærmest skreddersydd for 26-åringen.

– Jeg hadde veldig lyst til å få det til og jeg blir lei meg for at jeg ikke kan stille. Lysten er større enn hva man klarer å gjennomføre. Jeg er mentalt utslitt og trengte er pause. Jeg er virkelig klar for å komme i gang igjen nå, men Ladies Tour kommer litt brått på.

SYYENDE PÅ RAD: Emilie Moberg (t.v) skal sykle Ladies Tour for syvende gang, mens Aalerud (t.v) skal følge rittet fra TV-kroken. Her etter VM i DOha. Foto: Bendiksby, Terje

I stedet har hun reist til Sørlandet for en kort ferie og har fått tilbake motivasjon. Der har hun koblet av med styrketrening og familietid, men også for å få avstand til at verdenseliten sykler i hennes hjemtrakter i gamle Østfold.

– Jo nærmere start det nærmer seg i Halden, jo mer kjenner jeg at jeg burde vært der og jeg begynner å stille spørsmål til meg selv. Er jeg mentalt svakt og burde jeg presse kroppen i noen uker til for å være med på dette? spør hun retorisk.

– Den ene etappen starter i Drøbak og det hadde vært spesielt å kjøre der, fortsetter 26-åringen som begynte å sykle i nettopp Drøbak-sykkelklubb.

Nå må Aalerud følge rittet med flere norske, deriblant Stine Borgli, Emilie Moberg og Uno-X-klare Susanne Andersen, i tillegg til norske Coop-Hitec og et norsk landslag bestående av seks ryttere med Vita Heine i spissen, fra TV-skjermen.

– Dette var en riktig avgjørelse. For min del er det viktig at man har motivasjon og går for det 100 %. Har man ikke det er det ikke noe vits å gjøre noe halvveis. Jeg orker ikke å gi 80 %.

Se Ladies Tour på TV 2 og Sumo fra klokken 15:30 torsda