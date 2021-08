Warholm hyllet i Ulsteinvik: – Betyr veldig masse

Se verdensrekordløpet til Warholm øverst!

Onsdag hadde folk i Ulsteinvik samlet seg for å hylle den lokale helten Karsten Warholm etter at han stormet inn til OL-gull og ny verdensrekord på 400 meter hekk i OL i Tokyo forrige uke.

I Ulsteinhallen trente OL-vinneren i noen timer før han fikk besøk gutter og jenter i Dimna IL, Warholms barndomsklubb.

– Det er veldig, veldig kjekt. Det er jo hyggelig at de putter på en liten greie her for meg. Det blir ikke noen stor fest, det er mye igjen av sesongen, men det er kjekt å møte alle igjen før jeg drar videre, sier Warholm til TV 2.

– Det er veldig fint å komme hjem å møte venner og familie og ikke minst være tilbake i Ulsteinvik. Det trives jeg alltid med.

Verdensrekordholderen sier han er stolt over plassen han kommer fra og setter pris på støtten fra de lokale:

– Den betyr veldig masse. Det er jo her jeg har vokst opp og dette er miljøet jeg har trent i og, ja... Jeg er glad for å få være en del av det her.

VISTE FREM MEDALJEN: Karsten Warholm hadde med seg OL-gullet da han møtte gutter og jenter i Dimna IL onsdag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Veldig kult

Tolv år gamle Aurora var en av dem som var tilstede for å hilse på den lokale superstjernen.

– Det er veldig bra at han klarer å løpe så fort og at han kommer fra en så liten bygd og nå er han kjent over hele verden, sier hun og synes det er spennende å møte Warholm.

Kanutte, som også er tolv år gammel, er svært imponert over hva Warholm fikk til under OL i Tokyo og ønsket å gratulere hekkeløperen med gullet.

– Det var veldig kult. Han fikk liksom et helt nytt gir mot han Benjamin, sier hun.

Skal løpe uten hekker

Som TV 2 meldte etter OL-triumfen i Tokyo, skal 25-åringen fra Ulsteinvik nå prøve seg på 400 meter uten hekker. Det skjer i Diamond League-stevnet i Lausanne 26. august.

– Nå er planen at jeg skal løpe en 400 meter i Sveits i slutten av måneden, det det neste på tapetet.

Det gleder Warholm seg til:

– Jeg tror det blir veldig bra. Det er selvfølgelig spennende med nye utfordringer, men ikke noe jeg ikke kan håndtere. Det er jo ganske likt det jeg driver med, det handler om å springe fort i 400 meter og være rask over hekkene. Så vi får se, jeg håper at jeg klarer å nullstille og bli klar igjen egentlig.

For Warholm er klar på at å vinne OL-gull, et mål han har jobbet målrettet mot i lang tid, kjennes på kroppen.

– Det er jo en liten utladning. Jeg har vært gjennom detter før, jeg har heldigvis vært med på å vinne før. Men det er klart, man skal betale regningen for å være gjennom det.