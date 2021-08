Null-utslipp på alle nye biler fra nyttår

Fa 1. januar neste år skal det ikke lenger kjøpes inn bensin- eller dieselbiler i statlige eller kommunale virksomheter.

I dag sender regjeringen ut forslaget på høring.

Bare bybusser får en forlenget frist til å bli fossilfri. Her skal alle kjøretøyer være nullutslipp innen 2025. Også lette varebiler omfattes av de nye reglene, ifølge forslaget fra regjeringen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) sier til TV 2 at det er viktig at offentlig sektor nå går foran.

– Alle nye privatbiler skal være utslippsfrie fra 2025, men det er viktig at offentlig sektor går foran. Derfor foreslår vi at lette varebiler og personbiler i offentlig sektor skal være nullutslippsbiler fra 01.01. 22, sier Hareide.

600 milliarder kroner

Kommunal og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), sier at forslaget handler om hvordan vi kan bruke offentlig innkjøpsmakt til å oppnå klimaresultater.

– Vi kjøper inn varer og tjenester i offentlig sektor for 600 milliarder kroner hvert år. Hvordan vi bruker de pengene har stor betydning for hvor miljøvennlig samfunnet blir, sier Astrup.

– Hvor mye utslippsreduksjon vil dette forslaget bety?

– Dette vil kutte mellom en halv og en million tonn CO2 fram mot 2030 og det er betydelig, sier miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

– I det store bildet slipper ett kullkraftverk i Polen ut mer enn hele bilparken i Norge. Er null-utslipp på alle nye biler i offentlig sektor riktig plass å begynne?

– Dette er i alle fall én plass å begynne, sier Rotevatn.

Åpning for unntak

Allerede i dag er det krav til utslipp fra kjøretøy i offentlig sektor, men kravene gjelder bare innkjøp over 1, 3 millioner kroner.

I det nye regelverket er grensen at til alle innkjøp over 100.000 kroner.

Det nye forslaget innebærer en kraftig forsering av målsettingen fra Nasjonal transportplan. Der var målet at alle nye personbiler og lette varebiler skulle være nullutslippskjøretøy innen 2025.

Samferdselsdepartementet gi imidlertid en liten åpning for unntak:

«Departementet foreslår et unntak fra nullutslippskravet der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy. Selv om personbiler, lette varebiler og bybusser er beregnet å være konkurransedyktige fra det tidspunkt kravet trer i kraft, må det tas høyde for at det vil være tilfeller der det av tekniske årsaker ikke finnes kjøretøy som kan dekke transportbehovet,» heter det i høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet.

Hva de nye reglene vil innebære i konkrete utslippsreduksjoner er usikkert, vedgår departementet:

«Utslippseffekten av krav til nullutslipp i offentlig anskaffelse av personbiler, lette varebiler og bybusser er usikker, blant annet fordi framtidig transportetterspørsel og teknologiske utviklingen er usikker. Det er imidlertid foretatt slike beregninger i Klimaplan for 2021-2030. Nullutslippskrav til bybusser fra 2025 er beregnet å gi et utslippskutt på 1 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2025-2030.»

Samferdselsdepartementet regner ikke med at de nye kravene vil påføre stat og kommune særlig store ekstrautgifter, og viser til at det store deler av transportbehovet, for eksempel i hjemmetjenesten, dekkes av små personbiler, hvor de elektriske alternativene til diesel- og bensinbiler allerede er konkurransedyktige i innkjøps- og driftskostnader.