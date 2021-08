Bergen byråd innfører flere nye tiltak i kommunen, til tross for høye vaksinasjonstall og et lavt antall innlagte.

Forrige torsdag innførte Bergen kommune flere nye smitteverntiltak, men smitten har likevel fortsatt å øke etter dette.

Fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery (Ap) sier onsdag at de dermed ser seg nødt til å stramme ytterligere inn.

– Vi har havnet i en situasjon hvor smitten går løs i Bergen. Da må vi stramme inn. Vi har ikke avgrensende utbrudd mer, smitten har spredd seg i hele befolkningen, sier hun.

TILTAK: Lubna Jaffery, som til vanlig er byråd for arbeid, sosial og bolig, sier at de ikke frykter høye smittetall, men konsekvensene av tallene. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Kommunen setter en maksgrense for hvor mange som kan være samlet i private hjem til ti personer. I husstander som har mer enn ti medlemmer, så kan alle likevel være til stede samtidig. Bestemmelsen omfatter heller ikke barn i husstander, eller fullvaksinerte.

Det blir også innført krav om munnbind hvor man ikke kan holde én meters avstand til andre.

I tillegg til dette, så anbefaler kommunen arbeidsgivere å legge til rette for at ansatte som er avhengige av kollektivtransport for å komme seg til jobb, nå får ha hjemmekontor.

– Disse tiltakene kommer i tillegg til tiltakene som ble innført på torsdag i forrige uke. Og hvis situasjonen forverrer seg, så kan det bli aktuelt med flere grep.

De nye tiltakene gjelder til tidligst 22. august.

– Man kan bli smittet hvor som helst, når som helst

Boby Jaffery forklarer videre hvorfor kommunen nå mener at det er riktig å innføre nye tiltak.

– Svært mange er ennå ikke vaksinert, og det viser seg at én dose ikke beskytter særlig godt mot deltavarianten.

Hun forteller videre at smitten allerede har påvirket driften på flere sykehjem i kommunen.

– Om flere blir syke, så kan det gå utover andre viktige tjenester. Vi frykter ikke smittetallene, men de mulige konsekvensene av smittetallene.

Unngår å oppgi nærkontakter

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier at det hovedsakelig er deltavarianten som har spredt seg i kommunen i det siste. Hun forteller også at smittesporingsteamet i kommunen stadig møter på utfordringer.

– Smittesporingsteamet opplyser at mange ikke har villet oppgi nærkontakter, spesielt de i aldersgruppen 16-30 år. Dette gjør arbeidet veldig krevende.

Videre understreker hun at alle i henhold til smittevernloven har en lovpålagt plikt til å oppgi informasjon om hvem man kan ha blitt smittet av, og hvem man kan ha smittet videre.

KREVENDE: Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF) sier at smittesporingsteamet i Bergen møter på utfordringer. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

– Vi kan håndtere en jumbojet med smittede

Smittevernoverlege Egil Bovim sier at kommunen nylig har hatt flere smitteutbrudd i private husstander, og etter fester.

– Vi pleier å si at vi kan håndtere det dersom det kommer en jumbojet med smittede til Bergen, fordi vi vet hvem de er og hvor de kommer fra. Men her er det et rotete smittebilde, hvor flere har ukjent smittevei.

Videre ber han om forståelse for at det kan være vanskelig å finne de riktige tiltakene, men at han nå mener at de har gjort nettopp det.

– Ikke urimelig strengt

Også kommuneoverlege Trond Egil Hansen understreker at alle i kommunen risikerer å bli smittet «når som helst».

– Vi registrerer også at noen røster spør hvorfor det er nødvendig med tiltak nå, med så få innlagte og så mange vaksinerte. Dette representerer et viktig veivalg. På et tidspunkt så må det være slutt på disse restriksjonene, men vi er ikke der ennå, sier Hansen.

Han forteller videre at de i kommunen allerede ser følgene av smittetrykket, og at han «helst vil slippe å tenke på» hva som ville ha blitt konsekvensene dersom de ga fullt frislipp.

– Dermed er det riktig med en ny omgang med strenge restriksjoner. De er ikke urimelig strenge. Jeg mener at man kan leve godt med disse restriksjonene i denne tidsperioden.

NØDVENDIG: Kommuneoverlege Trond Egil Hansen mener at smitteverntiltakene ikke er unødvendig strenge. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Smitte på sykehjem

Ingen nye beboere ved sykehjem tilknyttet kommunen har testet positivt på onsdag, dermed er det stadig totalt 25 beboere på sykehjem i Bergen som er smittet.

Smitteutbruddene påvirker også driften i elleve av kommunens sykehjem.

– Det jobbes godt med å håndtere utbruddene på sykehjemmene. Flere har innført inntaksstopp og berørte beboere er satt i karantene og testes. Utfordringen er stadig at bemanningssituasjonen er krevende, sa etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen, onsdag formiddag.

Onsdag ble det registrert 92 nye smittetilfeller i Bergen, hvorav sju av dem hadde ukjent smittevei, mens 25 ennå ikke er kartlagt.