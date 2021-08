FHI: Svært få fullvaksinerte har blitt smittet av korona

I den nye ukesrapporten fra FHI kommer det frem at totalt 1137 fullvaksinerte har fått påvist koronasmitte.

Over to millioner nordmenn har nå fått to doser av vaksinen. Det betyr at det kun er 0,06 prosent av de fullvaksinerte som har blitt smittet.

De siste to ukene arter imidlertid tallene seg litt annerledes.

Da ble 418 fullvaksinerte smittet av totalt 5215 smittetilfeller. Andelen fullvaksinerte av det totale antallet påviste tilfeller de siste to ukene utgjør dermed 8 prosent.

Dette tallet vil kunne øke etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir fullvaksinert, skriver FHI.

Etter seks uker med en stabil smittetrend, har smitten i Norge økt de siste tre ukene. Folkehelseinstituttet mener likevel at epidemien er under kontroll.

Under kontroll

Foreløpig er det meldt 2965 tilfeller av covid-19 i uke 31, en økning på 32 prosent siden uke 30. Da var tallet 2250.

Dette utgjør 97 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 30 og 31 samlet, ifølge rapporten.

Smitten øker i alle aldersgrupper, men er fortsatt høyest blant tenåringer og yngre voksne.

– Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og deltavarianten dominerer, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI.

Flere vaksinerte på sykehus

Av de 1137 fullvaksinerte som har fått påvist koronasmitte, har 35 blitt innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

Av disse tilhører 29 personer risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.

– Vi regner med at det i tiden fremover vil bli flere fullvaksinerte som innlegges i sykehus, fordi antallet fullvaksinerte vil stige i ukene fremover. Foreløpig ser vi at antallet innleggelser er lavt, men vi forventer at det vil stige noe i ukene fremover, sier Vold.

Blant de 35 sykehusinnlagte er det fem covid-19-assosierte dødsfall.

Blant de fullvaksinerte som har fått påvist smitte, er det registrert 23 covid-19-assosierte dødsfall. Dette inkluderer både dødsfall der personer dør av og med covid-19, skriver FHI.

Flest tilfeller i Vestland

Smittetallene viser at Vestland har flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 30 og 31 samlet. Her er tallet 187 per 100.000.

Deretter kommer Møre og Romsdal (150), Oslo (126) og Troms og Finnmark (89). Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller per 100.000 innbyggere i Vestland, Viken, Oslo, Rogaland, Trøndelag, Innlandet og Nordland.

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav, men antall nye innleggelser i sykehus økte sist uke.

Forrige uke ble det rapportert om 29 nye innleggelser. Det har vært en stabil og lav forekomst av dødsfall de siste 14 ukene. Det var 3 dødsfall med dødsdato i uke 31, mens det var fire uken før.

Deltavarianten dominerer

Delta-virusvarianten er nå helt dominerende i Norge. I ukerapporten skriver FHI at antall bekreftede tilfeller har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 5436 tilfeller til og med uke 31.

– I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel alfavariant fra over 90 prosent før uke 20 til 1 prosent i uke 31. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med deltavariant økt fra 1 prosent i uke 18 til 98 prosent i uke 31. Det forekommer lite smitte med øvrige varianter, skriver de.