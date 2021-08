Fortviler over uklare vaksineråd: – Et utrivelig ultimatum

På FHIs nettsider står det at gravide ikke anbefales å ta vaksinen, men at de heller ikke frarådes å gjøre det.

Det står også at tilgjengelige data ikke indikerer at vaksinen kan skade verken den gravide eller forsteret, men at vaksinering av gravide bør vurderes individuelt av lege.

For Martine Kristoffersen Dramstad (29) oppleves situasjonen som forvirrende. Hun er gravid i andre trimester, og ville derfor blitt anbefalt vaksine både i Sverige og England.

USIKKER: Martine Kristoffersen Dramstad (29) forvirres av vaksinerådene. Foto: Privat

I Norge er saken en annen. Her har legen og jordmoren hennes vært uenige om hva som er best, mens FHI ikke har noe tydelig svar.

Full forvirring

– Legen min sa hun anbefalte å vente til etter fødsel. Hun sa at om hun hadde vært i min situasjon, ville hun ikke gjort det selv, forteller Dramstad.

På bakgrunn av rådene fra legen bestemte hun seg for å vente med å ta vaksinen, inntil hun pratet med andre gravide venninner som hadde vaksinert seg.

Etter råd fra venninnene tok hun derfor kontakt med kommunen, og fikk så innkalling til vaksinetime. I et skjema måtte hun besvare en rekke spørsmål, blant annet om hun var gravid.

Da hun krysset av for at hun var gravid, fikk hun beskjed om at hun ikke skulle gjøre det uten godkjenning fra lege.

Dramstad bestemte seg derfor for å høre med jordmor om hva hun mente, men ble ikke klokere da jordmoren anbefalte henne å ta vaksinen.

– Min egen fastlege sier hun ikke ville gjort det, så jeg tenker jo at jeg bør stole på legen min. Men jordmor sier at jeg bør ta den, fordi hun mener det utgjør en større risiko for svangerskapet å få korona.

– Redd for å gjøre noe dumt

For Dramstad oppleves det belastende å få motstridende råd fra ulike leger og jordmødre, mens FHI verken vil anbefale det ene eller det andre.

– Det gjør jo noe med meg. Jeg blir ekstremt usikker og redd, for jeg vil jo ikke gjøre noe dumt. Man er ekstra sårbar som gravid, og vil jo bare barnets beste.

Enn så lenge lener hun mot å ta vaksinen etter fødsel, selv om hun er svært usikker på hva som er best.

– Jeg ser nok an smittetrykket og prater mer med lege og jordmor før jeg bestemmer meg, sier Dramstad.

Legen sier ja - jordmor sier nei

Også gravide Therese Hebnes (37) er i tvil om hva hun skal gjøre. Hebnes er også i andre trimester og har fått ulike råd.

– Legen sa det ikke burde være et problem og at jeg godt kunne ta vaksinen. Så jeg gikk inn på nett for å bestille vaksinetime, men fikk advarsel om at jeg ikke skulle ta den siden jeg var gravid, forteller Hebnes.

FORVIRRET: Therese Hebnes (37) har fått motstridende råd fra helsepersonell. Foto: Skills Trafikkskole

Kontrabeskjeden gjorde henne usikker, og hun valgte derfor å forhøre seg også med sykehuset der hun tok ultralyd.

– De anbefalte meg å ikke ta den, siden de vet for lite om det. Det er ganske forvirrende.

– Et utrivelig ultimatum

At FHI råder gravide til å ta avgjørelsen i samråd med legen gir heller ikke mening for Hebnes, som har fått ulike beskjeder fra ulikt hold.

– Når legen og jordmødrene sier to helt forskjellige ting, hva skal man stole på? Jeg savner en tydeligere beskjed og entydig informasjon.

Hebnes forteller at også andre gravide hun har snakket med, har fått ulike beskjeder.

– Det virker som det er helt tilfeldig hva man blir rådet til. Enn så lenge venter jeg, men det er jo en risiko for sykdom også. Så det er jo et utrivelig ultimatum.

På eget ansvar

Maren Tomine Åsatun (30) er også gravid i andre trimester. Hun har så langt verken fått noen råd om vaksine fra lege eller jordmor, men har fulgt med på FHIs anbefalinger.

USIKKER: Maren Tomine Åsatun (30) savner tydeligere råd for gravide. Foto: Privat

– De anbefaler det ikke, men de fraråder det ikke. Man blir ikke mer klok av det. Skal gravide ta det valget på eget ansvar?

Åsatun frykter både hva vaksinen og en eventuell koronainfeksjon kan gjøre med fosteret, og savner tydeligere råd som kan gi henne en trygg veiledning.

I likhet med flere andre gravide har hun fått tilbud, men takket nei på grunn av usikkerhet rundt hva det kan gjøre med fosteret.

– Hadde jeg ikke vært gravid, hadde jeg tatt den - om jeg bare hadde hatt meg selv å tenke på, sier Åsatun.

– Skremmende at gravide blir glemt

Hun frykter hva som vil skje med uvaksinerte gravide, dersom samfunnet gjenåper i september.

– Jeg syns det er skremmende at vi gravide blir glemt nå som de sier samfunnet skal åpnes opp igjen. Ifølge regjeringen virker det ikke som det er så farlig med oss gravide.

Til daglig jobber hun i butikk, og har derfor kontakt med kunder på jobb. Nå frykter hun alternativet for henne og andre gravide blir å isolere seg frem til fødsel.

– Jeg skal ærlig si at jeg er nervøs for å gå på jobb. Jeg er mer redd nå enn før jeg ble gravid, forteller Åsatun.

– Betryggende

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, ser at situasjonen kan forvirre gravide.

Hun mener likevel det er beroligende at FHI ikke har klare råd slik situasjonen er nå.

– Jeg syns det er veldig betryggende at myndighetene ikke gir mer råd enn det er kunnskapsgrunnlag for. Så jeg forstår at man ikke har hatt nok kunnskap frem til nå, men at det har måttet bli en individuell vurdering, sier Kvittum Tangen.

BETRYGGENDE: Leder for Norsk forening for Allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Legeforeningen

– Forståelig med ulike råd

Foreningslederen forstår at ulike leger og jordmødre gir ulike råd, og mener årsaken til at gravide blir rådet ulikt har en enkel forklaring.

– Det er naturlig når det ikke er helt tydelige retningslinjer at man vektlegger nytte og risiko ulikt. Det er veldig forståelig at det har vært ulike råd.

Kvittum Tangen har stor forståelse for at gravide blir usikre av tvetydige anbefalinger, men legger til at det samtidig er et godt tegn.

– Det er betryggende for den gravide å vite at man gjør individuelle vurderinger basert på kunnskapsgrunnlaget man har. Man har ikke hatt så mye info om vaksine for gravide.

Varsler oppdaterte anbefalinger

Hun har imidlertid en god nyhet til gravide som er usikre på hva de bør gjøre. Det later nemlig til at det ikke blir lenge til gravide kan få tydeligere råd om vaksine.

– Det kommer mer kunnskap, så snart får vi tydeligere retningslinjer, sier Kvittum Tangen.

– Vil dere da se etter sammenliknbare land som anbefaler vaksine til gravide, som England, Sverige og Danmark?

– Det er naturlig for oss å sammenlikne oss med andre land som har gode studier som de baserer sine råd på. Så jeg er veldig trygg på at FHI bruker et bredt kunnskapsgrunnlag i sin vurdering, sier Kvittum Tangen.

Også FHI bekrefter overfor TV 2 det vil komme med oppdaterte anbefalinger om kort tid.