Rockestjernen vil heller ha Haaland enn Kane: – Jeg snakker for alle City-fans

Noel Gallagher, som gjorde braksuksess med Manchester-bandet Oasis, er en av Manchester Citys mest profilerte supportere.

Rockelegenden har ofte blitt sett på de himmelblås største kamper og har feiret flere ligagull sammen med City-stjernene. Sangene til Oasis, for eksempel Wonderwall, spilles hyppig på Etihad Stadium under lagets hjemmekamper.

Nå har den tidligere Oasis-vokalisten og -gitaristen delt sin mening om favorittklubbens spissjakt. Han vil heller ha Erling Braut Haaland til klubben enn Tottenham-stjernen Harry Kane.

– Jeg tror jeg snakker for alle Manchester City-fans nå når jeg sier at jeg heller vil at klubben skal vente på Haaland, sa Gallagher i et intervju med talkSPORT.

Gallagher er helt tydelig på at han vil ha en ny spiss til klubben etter at Sergio Kün Agüero forlot klubben etter ti år etter forrige sesong. Foreløpig er Gabriel Jesus den eneste rene spissen i Pep Guardiolas tropp.

Erling Braut Haaland startet sesongen i Bundesliga med to mål og tre målgivende da Borussia Dortmund slo Eintrach Frankfurt 5-1 lørdag.

– Vi trenger en spiss, det er helt sikkert, men om vi ikke kan få Haaland, kan vi få Kane? Ja, for det er ikke for våre penger, sier Gallagher og legger til:

– Det er ikke mine penger, det er ikke dine penger, det er Sheikh Mansours penger. Han har masse penger, så la oss bruke dem. Jeg tror 120 millioner pund vil være nok for å få Kane.

Nevnte Kane er ikke i Tottenham-troppen når City kommer på besøk søndag.

