Droppet Erna Solberg for hemmelig møte med Solskjær

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fan av Manchester United. Men aller mest er han fan av Ole Gunnar Solskjær.

– Det var stort, altså! Det var skikkelig stort! Rett og slett stas, sier Vedum.

Det er ikke så ofte Vedum blir nervøs før et møte, men før dette møtet kjente Sp-lederen på nervene.

– Jeg gledet meg skikkelig. Og da jeg møtte han følte jeg meg så heldig. Det var høytid, smiler han.

Avlyste møte med statsministeren

Vedum ryddet timeplanen sin for å få til møtet med Solskjær. Blant annet måtte sittende statsminister Erna Solberg vike.

DROPPET SOLBERG: Vedum valgte Solskjær foran Solberg. Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg skulle egentlig møte Erna for noe andre greier, men det fikk jeg forskjøvet, for det var så mye viktigere å møte Solskjær. Ikke noe gærent med Erna, altså, men det var ingen tvil om hvem jeg helst ville møte av de to, ler han.

Vedum forteller at han har hatt en dyp fascinasjon for manageren siden Solskjær selv spilte på Manchester United.

– Når det går bra for Ole Gunnar Solskjær, så kjenner jeg en sånn lykke, sier han.

– For du er Manchester United-fan?

MANAGER: Ole Gunnar Solskjær har vært manager for Manchester United siden 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Ja, men jeg er egentlig først og fremst fan av han!

Møtet mellom Vedum og Solskjær skjedde i Oslo, sommeren 2019. Solskjær var i hovedstaden fordi et av barna hans spilte i Norway Cup.

Solskjær ba om møte

Det var Solskjærs agent og venn Jim Solbakken som tok kontakt for å få til møtet.

– Solskjær er veldig, veldig engasjert i hjembyen sin, og lurte på om det var mulig å få en prat om sentralisering, forteller Vedum.

Men han vil ikke fortelle nøyaktig hva de to diskuterte.

– Han var et engasjert menneske, men jeg tror han skal få lov til å svare for seg selv når vi kommer inn på politikken.

I 2011 var Solskjær på Arbeiderpartiets landsmøte for å holde tale, og viste til at han var engasjert i sykehusdebatten i Møre og Romsdal. Da uttalte han at var «ganske rød».

HJEMBYEN: Solskjær er født og oppvokst i Kristiansund. Foto: Kjell Herskedal

– Men stemmer han på Senterpartiet nå?

– Det skal ikke jeg vite noe om, det får han svare for i så fall. Men jeg håper han gjør det, selvfølgelig, sier Vedum.

– Kan Solskjær være en statsrådkandidat hvis du vinner valget?

– Nei, det får han ta en annen gang. Jeg synes jeg det er mye viktigere at han fortsetter å gjøre det bra i Manchester United, ler Vedum.