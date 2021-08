Kakestykke fra Charles og Diana sitt bryllup solgt på auksjon

Et kakestykke av bryllupskaken til Charles og Diana har blitt solgt for 22.835 kroner på auksjon.

Kakestykket er over 40 år gammelt, og ble solgt til en internettsamler fra Midtøsten.

Steg raskt

Aksjonærene forventet at stykket skulle gå for 500 pund, men stykket gikk altså for mer enn tre ganger så mye.

– Vi er overasket over hvor mange som ville by på dette stykket. Det fikk langt mer oppmerksomhet enn da vi solgte det med et takkebrev fra Charles og Diana for 13 år siden, sa auksjonær Chris Albury etter auksjonen, ifølge BBC.

Kakestykket ble solgt på auksjon for første gang i 2008.

– Budgivningen startet på 300 pund, men internett- og telefonbudene steg raskt til vinnende pris på 1.850 pund, sier Albury.

Uimotståelig historie

Marsipankakestykket har det kongelige våpenskjoldet farget i rødt, blått, sølv og gull.

Kaken var en av de totalt 23 offisielle bryllupskakene til prinsen og prinsessen av Wales.

Kakestykket ble gitt til Moya Smith, som jobbet på slottet, etter bryllupet. Smith skal ha tatt vare på kakestykket med plastfolie.

– Vi har fremdeles ikke hatt en sjanse til å snakke med budvinnerne for å få en reaksjon eller spørre hvorfor de kjøpte den, men det ser ut til at dette var et uimotståelig stykke kongelig memorabilia-historie for mange, forteller Albury.

Kaken ble solgt onsdag sammen med trykte seremonier og programmet fra bryllupet.

Charles og Diana giftet seg 29. juli 1981. Ekteparet skulle derimot ikke vare. De gikk fra hverandre i 1992, og skilte seg offisielt i 1996.