Politiet og Kripos henter inn Forsvaret for å finne brannårsaken

Onsdag startet kriminalteknikere fra Kripos arbeidet med å finne årsaken til den voldsomme brannen utenfor Bergen natt til lørdag 7. august.

Hele boligblokken med 20 kommunale leiligheter ble overtent, og 24 beboere ble husløse.

Politiet har hele tiden sagt at de har flere hypoteser om årsaken til brannen - både at den kan skyldes en straffbar handling, men også at den kan ha naturlige årsaker.

Nå får politiet og Kripos hjelp fra forsvaret med å hente ut bevis fra branntomten.

Derfor hentes militæret inn

– Forsvaret skal bistå med å hente ut utstyr hvor kameraovervåkning av bygget var lagret. Forsvaret skal bistå med robot idet det ikke er tilrådelig å gå inn i bygget på grunn av skadene på bygget, skriver politiet i en pressemelding.

Av hensyn til etterforskningen sier politiet de ikke kan gå ut med eventuelle funn som kriminalteknikere eller ettersøkshund har gjort på nåværende tidspunkt.

Politiet jobber også med å innhente video- og overvåkningsmateriell fra området rundt boligen. Nå etterlyser de vitner som så brannen, særlig i en tidlig fase.

– Observasjoner, foto og video av brannen i en tidlig fase vil være til stor hjelp i arbeidet med å etterforske hvor i bygget brannen startet, skrives det.

To spesialtrente hunder ble onsdag satt inn, for å søke etter spor av brennbar væske.

Tre mistenkte

TV 2 vet at både politi og brannvesen flere ganger har rykket ut til adressen grunnet ulike hendelser de siste årene.

I tillegg bekrefter politiadvokat Are Nygård Bergh at tre beboere fikk status som mistenkte etter avhør i kjølvannet av brannen.

– Men det er viktig å ha klart for seg at dette ikke er ensbetydende med at de har noe med brannen å gjøre, sier Bergh.

Full fyr

Brannsjef Leif Linde i Bergen mener boligblokken i Arna kan ha brent en stund før alarmen gikk, forutsatt at det begynte å brenne på utsiden av bygget.

Om lag 15 minutter etter første melding om brann, sto den kommunale boligblokken i full fyr.

Bygget er fremdeles for farlig til å ferdes i. Her jobber brannvesenet med å sikre løse deler. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Overraskende

Brannvesenet fikk automatisk melding om brannen samtidig som en person ringte 110-sentralen for å varsle, skriver Bergens Tidende.

– Så lenge bygget var innvendig sprinklet, og gitt at brannen startet på utsiden, så kan det ha brent noe tid før alarmen gikk, sier Linde til avisen.

Etat for boligforvaltning i Bergen kommune er overrasket over hvor omfattende skader brannen gjorde.

– Det var et fullsprinklet bygg. Derfor var det overraskende at blokken ble totalskadd i brann, sa Ole Christian Bjørvik lørdag og pekte på at mindre branntilløp tidligere var blitt slukket av sprinkleranlegget.