Jan Einar (58) har stemt Frp i 30 år. Nå velger han et annet parti

I årevis har en bitter strid om bygging av et nytt sykehus i Alta preget politikken i Finnmark.



Noen mener det ikke er behov for et tredje sykehus i regionen, i tillegg til Universitetssykehuset i Tromsø – mens andre mener det er uforsvarlig at Finnmarks største by ikke har et eget sykehus.

Med 20.899 innbyggere i første kvartal 2021 har Alta i underkant av dobbelt så mange innbyggere som hver av de to sykehusbyene i øst og vest. Det er 140 kilometer mellom Alta og Hammerfest, og 272 kilometer mellom Kautokeino og Hammerfest.

Pasientfokus' største kampsak er en fullverdig fødeavdeling i Alta for fødende i Alta, Kautokeino, Loppa og omegn.

De mener at Alta også må ha en fullverdig geriatrisk avdeling og et bedre akuttilbud for innbyggerne.

Partiet ble opprettet våren 2021 og har vært Altas største parti på flere målinger.

Det er Irene Ojala som står på toppen av lista. Tidligere ordfører i nabotettstedet Kautokeino står på andreplass, mens tidligere Venstre-topp, Leif Gøran Wasskog har tredjeplassen.